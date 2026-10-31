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Sporti

Kane gabon, Bayerni befasohet nga Dortmundi

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Guirassy në fillim, më pas Fabio Silva, iu përgjigjën golave ​​të Laimer dhe Upamecano, duke dhuruar një barazim 2-2 mes Bayern dhe Dortmund. Të dyja ekipet mbeten në krye të tabelës së Bundesligës. Bavarezët dominuan që nga fillimi, por vetëm në minutën e 38-të arritën të zhbllokonin sfidën me Laimer.

Në fillim të pjesës së dytë, Kane pati një shans të shkëlqyer për të dyfishuar epërsinë, por penalltia e tij u ndal në shtyllë, dhe në minutën e 60-të, katër minuta më vonë, Guirassy barazoi rezultatin.

Vetëm gjashtë minuta më vonë, Upamecano riktheu epërsinë e Bayernit. Pas një goditjeje nga këndi, goditja e Kane në krosin e Kimmich ra në këmbën e djathtë të mbrojtësit francez, duke e bërë rezultatin 2-1 nga afër.

Dukej se gjithçka kishte mbaruar, por në minutën e 89-të, Fabio Silva e riktheu edhe njëherë barazpeshën me një gjuajtje të bukur të ulët me të djathtën nga një kënd mjaft i ngushtë.

Barazimi 2-2 në Allianz Arena, duke i çuar të dyja ekipet në 18 pikë, duke i mbajtur të barabartë në krye të Bundesligës.

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