Sulm i përgjakshëm me dron ushtarak në treg në Sudan, 21 të vdekur dhe 40 të plagosur
Një sulm me dron në një treg në Nyala, një fortesë e milicisë së Forcave të Mbështetjes së Shpejtë Sudaneze (RSF), vrau të paktën 21 persona dhe plagosi më shumë se 40 të tjerë, tha një burim mjekësor dhe dëshmitarë për AFP të hënën.Në Nyala, “21 persona u vranë në bombardime dhe më shumë se 40 të tjerë u plagosën”, tha një anëtar i stafit mjekësor të spitalit lokal, i cili nuk ishte në gjendje të thoshte se sa nga viktimat ishin luftëtarë të RSF-së, të cilët, sipas një dëshmitari okular, janë klientë të rregullt në treg.
Një tjetër dëshmitar okular tha se sulmi ndodhi rreth orës 8 të mbrëmjes sipas orës lokale (ora greke).Herët këtë mëngjes, një burim në kompaninë kombëtare të energjisë elektrike raportoi gjithashtu një sulm me dronë të nisur nga RSF në një termocentral në kryeqytetin Khartoum, pa specifikuar ndonjë viktimë.“Dronët e RSF-së shënjestruan stacionin e transformatorëve Al-Marhiyat, duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike në një pjesë të madhe të shteteve të Khartoum dhe Al-Jazeera”, tha burimi për AFP.
Sulmet vijnë një ditë pas një operacioni të koordinuar nga RSF kundër gjashtë termocentraleve, i cili shkaktoi ndërprerje masive të energjisë elektrike në katër shtete në Sudanin lindor.Që nga prilli i vitit 2023, Sudani është shkatërruar nga lufta midis Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) dhe ushtrisë së rregullt, e cila kontrollon pjesët qendrore, veriore dhe lindore të vendit.Ushtria sudaneze ka kryer shpesh sulme në Nyala, ku RSF ka krijuar një rival autoritar ndaj qeverisë së njohur ndërkombëtarisht në Khartum.
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar vazhdimisht se sulmet ndaj termocentraleve kërcënojnë aksesin në kujdesin shëndetësor dhe shërbimet bazë për miliona njerëz.Gati tre milionë njerëz janë kthyer në shtetin Khartum që kur ushtria e rimori kontrollin e tij vitin e kaluar, por shumë prej tyre po përpiqen të rindërtojnë jetën e tyre në një qytet të dëmtuar nga konflikti.Furnizimi me energji elektrike dhe ujë mbetet i pasigurt, pjesa më e madhe e kryeqytetit mbetet e rrezikshme për shkak të bombave të pashpërthyera dhe shumë prej tyre përpiqen të sigurojnë ushqim në një ekonomi të rrënuar.Konflikti në Sudan tani po luftohet kryesisht nga dronë, të cilët u lejojnë të dyja palëve të operojnë në të gjithë vendin, larg vijave të frontit, duke vrarë dhjetëra civilë çdo herë.
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