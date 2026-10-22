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Bota

Sulm në aeroportin Dammam të Arabisë Saudite, 1 i vrarë dhe 8 të plagosur

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Një person u vra dhe tetë të tjerë u plagosën në një sulm të mërkurën vonë në Aeroportin Ndërkombëtar King Fahd në Dammam, në lindje të Arabisë Saudite, tha autoriteti i aviacionit civil të vendit.

Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil (GACA) tha se të plagosurit u dërguan menjëherë në spital për trajtim, me gjendjen e tyre që varionte nga e lehtë në të rëndë.

Sulmi shkaktoi gjithashtu dëme materiale që autoritetet ende po i vlerësojnë, shtoi ajo, duke thënë se do të pasojnë përditësime të mëtejshme. Autoriteti nuk e specifikoi natyrën e sulmit.

Më herët të mërkurën, Ministria e Energjisë e Arabisë Saudite tha se dy persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën nga rënia e mbeturinave pasi mbrojtja ajrore interceptoi një dron që synonte një strukturë të Aramco-s në fushën e naftës Shaybah në Provincën Lindore.

Mbeturinat shkaktuan zjarr në automjetin e një kontraktori, por operacionet në fushën e naftës nuk u prekën, sipas ministrisë.

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi gjithashtu të mërkurën se ka kapur dhe shkatërruar pesë dronë të nisur drejt mbretërisë, përfshirë në Provincën Lindore dhe rajonin e Medinës.

Aeroporti Ndërkombëtar i Mbretit Fahd u sulmua më parë më 11 tetor, duke nxitur vlerësime të dëmeve dhe inspektime të sigurisë.

Incidentet ndodhën në mes të përshkallëzimit të armiqësive midis grupit Huthi të Jemenit dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, duke përfshirë sulme që synonin aeroportet dhe objektet energjetike saudite.

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