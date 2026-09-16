Sulme të reja izraelite në Libanin jugor: shpërthim në Kfar Tebnit, granatime në Majdal Zoun dhe al-Mansouri
Agjencia zyrtare libaneze NNA njofton se ushtria izraelite kreu një shpërthim në qytetin Kfar Tebnit dhe granatoi qytetet Majdal Zoun dhe al-Mansouri, në vazhdën e operacioneve që shefi i shtabit izraelit tha se do të vazhdojnë "thellë brenda" Libanit.
Ushtria izraelite ka kryer një shpërthim në qytetin jugor libanez Kfar Tebnit dhe ka granatuar qytetet Majdal Zoun dhe al-Mansouri, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), raporton Al Jazeera.
Sipas NNA-së, al-Mansouri është goditur sot nga disa sulme izraelite, përfshirë disa që synonin shtëpi banimi. Goditjet vijnë vetëm një ditë pasi shefi i shtabit izraelit, Eyal Zamir, vizitoi kufirin veror të Izraelit dhe deklaroi se “lufta nuk ka mbaruar” — duke paralajmëruar se forcat izraelite do të vazhdojnë të operojnë “thellë brenda” territorit libanez për të penguar Hezbollahun të rindërtojë forcat e tij në jug të lumit Litani, pavarësisht armëpushimit të prillit.
Sulmet e sotme janë pjesë e një fushate të zgjeruar izraelite në Libanin jugor, ku javët e fundit janë raportuar granatime, sulme ajrore dhe zjarre pas goditjeve pranë pozicioneve të UNIFIL-it. Izraeli thotë se synon infrastrukturën e Hezbollahut; autoritetet libaneze raportojnë dëme në zona civile.
Përshkallëzimi në frontin libanez po ndodh paralelisht me luftën SHBA–Iran dhe përplasjet mes Huthi-t e Arabisë Saudite, duke e kthyer konfliktin në një krizë të shumëfishtë rajonale që shtrihet nga Gjiri Persik deri në Detin e Kuq e Mesdhe.
Burimi: Al Jazeera
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