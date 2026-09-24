☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,689 ▼0.22%
DOW 51,391 ▼0.23%
NASDAQ 26,771 ▼0.61%
NAFTA 94.02 ▲2.02%
ARI 4,301 ▼0.4%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,252 ▼ -0.85% ETH $2,669 ▼ -0.41% XRP $1.5018 ▼ -3.37% SOL $115.0300 ▲ +0.26%
S&P 500 7,689 ▼0.22 % DOW 51,391 ▼0.23 % NASDAQ 26,771 ▼0.61 % NAFTA 94.02 ▲2.02 % ARI 4,301 ▼0.4 % S&P 500 7,689 ▼0.22 % DOW 51,391 ▼0.23 % NASDAQ 26,771 ▼0.61 % NAFTA 94.02 ▲2.02 % ARI 4,301 ▼0.4 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Nish: Studentët ndryshuan vendin e pritjes së çiklistëve për arsye sigurie, SNS vendos stenda aty Lukarevska e pyet Janevskën: Kur do të kthehen në mësim fizik të gjithë nxënësit e shkollës “Kiro Gligorov”? «Triumph» i Caryl Churchill-it ngjitet premierë botërore në Almeida Theatre të Londrës: satirë politike 15-minutëshe për vetëm një javë I shpallur në kërkim për “vrasje me dashje”, arrestohet 39-vjeçari në Tiranë! Në pranga edhe i dënuari me 2 vite bur A e dinte Vlora ku mbaron dashuria dhe ku fillon krimi?
Menu
Ëmbëlsira

Tambëloriz tradicional shqiptar — pudingu i butë i orizit me qumësht dhe kanellë

· 2 min lexim

Është ëmbëlsira që mban aromën e shtëpisë dhe kujtimet e fëmijërisë së shumë shqiptarëve. Tambëlorizi, pudingu i butë i orizit me qumësht, përgatitet ngadalë, me durim, derisa orizi të shkrijë në qumësht dhe të kthehet në një krem të ëmbël që shërbehet i ftohtë, i spërkatur me kanellë. Më poshtë gjeni recetën tradicionale, hap pas hapi.

Përbërësit (4 porcione)

  • 1 litër qumësht
  • 100 g oriz (rreth gjysmë filxhani)
  • 120–150 g sheqer (sipas shijes)
  • 1 thelps vaniljeje ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (sipas dëshirës)
  • 1 majë luge kripë
  • 1 lugë gjelle gjalpë (sipas dëshirës)
  • Kanellë e bluar, për spërkatje

Përgatitja

  1. Laje orizin në ujë të ftohtë dhe kulloje mirë.
  2. Në një tenxhere hidh qumështin, orizin dhe majën e lugës me kripë. Vendose në zjarr të ulët.
  3. Lëre të ziejë ngadalë për rreth 35–40 minuta, duke e përzier shpesh me lugë druri që të mos ngjitet në fund — orizi duhet të zbutet plotësisht dhe masa të trashet si krem.
  4. Shto sheqerin (dhe vaniljen/gjalpin, nëse i përdor) dhe vazhdo gatimin edhe 5–10 minuta, duke e përzier vazhdimisht, derisa pudingu të arrijë konsistencën e dëshiruar.
  5. Hiqe nga zjarri dhe shpërndaje të nxehtë në tasa ose gota ëmbëlsire.
  6. Lëre të ftohet në temperaturë dhome, pastaj fute në frigorifer për të paktën 1 orë. Para servirjes spërkate me kanellë të bluar.

Koha e përgatitjes: 5 minuta | Koha e gatimit: 40–45 minuta | Porcione: 4

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu