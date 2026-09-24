Tambëloriz tradicional shqiptar — pudingu i butë i orizit me qumësht dhe kanellë
Është ëmbëlsira që mban aromën e shtëpisë dhe kujtimet e fëmijërisë së shumë shqiptarëve. Tambëlorizi, pudingu i butë i orizit me qumësht, përgatitet ngadalë, me durim, derisa orizi të shkrijë në qumësht dhe të kthehet në një krem të ëmbël që shërbehet i ftohtë, i spërkatur me kanellë. Më poshtë gjeni recetën tradicionale, hap pas hapi.
Përbërësit (4 porcione)
- 1 litër qumësht
- 100 g oriz (rreth gjysmë filxhani)
- 120–150 g sheqer (sipas shijes)
- 1 thelps vaniljeje ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (sipas dëshirës)
- 1 majë luge kripë
- 1 lugë gjelle gjalpë (sipas dëshirës)
- Kanellë e bluar, për spërkatje
Përgatitja
- Laje orizin në ujë të ftohtë dhe kulloje mirë.
- Në një tenxhere hidh qumështin, orizin dhe majën e lugës me kripë. Vendose në zjarr të ulët.
- Lëre të ziejë ngadalë për rreth 35–40 minuta, duke e përzier shpesh me lugë druri që të mos ngjitet në fund — orizi duhet të zbutet plotësisht dhe masa të trashet si krem.
- Shto sheqerin (dhe vaniljen/gjalpin, nëse i përdor) dhe vazhdo gatimin edhe 5–10 minuta, duke e përzier vazhdimisht, derisa pudingu të arrijë konsistencën e dëshiruar.
- Hiqe nga zjarri dhe shpërndaje të nxehtë në tasa ose gota ëmbëlsire.
- Lëre të ftohet në temperaturë dhome, pastaj fute në frigorifer për të paktën 1 orë. Para servirjes spërkate me kanellë të bluar.
Koha e përgatitjes: 5 minuta | Koha e gatimit: 40–45 minuta | Porcione: 4
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.