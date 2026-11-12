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Choucroute garnie alsaciane — lakra turshi e zier ngadalë me mishra derri, salcice dhe patate në verë Riesling

Pjata emblematike e Alsasë në Francën verilindore: lakra e fermentuar zihet ngadalë në verë të bardhë Riesling me proshutë të tymosur, shpatull derri dhe tri lloje salcicesh, dhe shërbehet e mbuluar me patate — një festë dimri në një tenxhere të vetme.

· 3 min lexim
Choucroute garnie alsaciane — lakër turshi me mishra derri, salcice dhe patate

Choucroute garnie (në frëngjisht «lakër turshi e garnituruar») është pjata më e famshme e Alsasë, krahinës në kufirin mes Francës dhe Gjermanisë. Lakra e fermentuar është në origjinë një pjatë gjermane dhe e Evropës Lindore, por kur Alsasa u bë pjesë e Francës pas traktateve të Vestfalisë në vitin 1648, ajo u përqafua nga kuzhinierët francezë dhe u përhap në gjithë vendin. Nuk ka një recetë të vetme fikse: çdo gatim i nxehtë me lakër turshi, mish dhe patate mund të quhet kështu, por tradita kërkon tri lloje salcicesh — Montbéliard, Strasburg dhe Frankfurt — së bashku me copa derri të kripura ose të tymosura. Lakra zihet zakonisht me një gotë verë Riesling ose lëng mishi dhe me yndyrë; në Alsasë lakra turshi gëzon që nga viti 2018 edhe mbrojtjen evropiane IGP. Sekreti është shpëlarja e mirë e lakrës, që të humbasë aciditetin e tepërt, dhe zierja e ngadaltë — alsasianët thonë se pjata del edhe më e shijshme të nesërmen, e ngrohur sërish.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 1 orë e 30 minuta | Porcione: 6

Përbërësit

  • 1,5 kg lakër turshi (sauerkraut) e papërpunuar
  • 400 g proshutë (bacon) e tymosur, në copa
  • 400 g proshutë e kripur, në copa
  • 500 g shpatull derri e tymosur
  • 3 salcice Montbéliard ose salcice të tjera të tymosura
  • 6 salcice knack (të Strasburgut) — në mungesë, salcice frankfurti
  • 3 salcice të tjera mishi (p.sh. salcice Lorraine ose krakauer)
  • 6 patate me mish të fortë (që nuk shpërbëhen në gatim), të qëruara
  • 1 qepë, e grirë
  • 1 thelb hudhre
  • 1 fletë dafine
  • 8 kokrra dëllinje
  • 4 karafila (gozhdë erëze)
  • 4 fara koriandre
  • Një copë gjalpë
  • 500 ml verë e bardhë e thatë Riesling
  • 250 ml lëng mishi ose pule
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes (me kujdes — mishrat janë tashmë të kripur)

Hapat e përgatitjes

  1. Shpëlajeni lakrën turshi disa herë me ujë të pastër, që të humbasë aciditetin e tepërt, dhe kullojeni e shtrydheni mirë.
  2. Në një tenxhere të madhe (kazan) shkrini gjalpin dhe kaurdisni qepën e grirë derisa të zbutet. Shtoni lakrën, hudhrën, fletën e dafinës, karafilat, kokrrat e dëllinjës dhe farat e koriandrës dhe përziejini mirë.
  3. Vendosni mbi lakër copat e proshutës së tymosur dhe të kripur, shpatullën e derrit dhe salcicet Montbéliard. Patatet e qëruara vendosini sipër, si kapak.
  4. Lagni gjithçka me verën Riesling dhe lëngun e mishit, shtoni pak kripë dhe piper, mbulojeni tenxheren dhe gatuajeni në zjarr të ulët për 1 orë e 30 minuta, pa e përzier fort — lakra duhet të zbutet dhe të marrë shijen e mishrave.
  5. Pak para servirjes, zhytini salcicet knack (frankfurti) për 5 minuta në ujë të vluar, që të ngrohen pa plasur.
  6. Shërbejeni në një pjatancë të madhe: shtroni lakrën në mes si kupolë, rrethojeni dhe mbulojeni me mishrat e prerë në copa, salcicet dhe patatet. Shërbejeni menjëherë, me mustardë anash dhe me të njëjtën verë Riesling në gotë.

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