I mitur plagoset rëndë pasi u godit nga një Audi në Çair të Shkupit
Aksidenti ndodhi dje rreth orës 16:00 në rrugën "Sllavej Planina"; vetura me targa të Shkupit drejtohej nga një 25-vjeçar dhe është sekuestruar nga policia.
Një i mitur nga Shkupi ka pësuar lëndime të rënda trupore dje pasdite, pasi u godit nga një veturë “Audi” në rrugën “Sllavej Planina” në komunën e Çairit, siç njofton Пулс24. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:00 të datës 27 shtator.
Sipas raportimit të Пулс24, vetura “Audi” me targa të Shkupit drejtohej nga B.S., 25 vjeç. I mituri, identiteti i të cilit nuk është bërë publik, u transportua me autoambulancë në Qendrën Emergjente “Majka Tereza” në Shkup, ku mjekët konstatuan lëndimet e rënda trupore.
Policia (MPB) ka sekuestruar veturën për veprën penale “bezobzirno upravuvanje vozilo” (drejtim i papërgjegjshëm i mjetit), shkruan Пулс24. Për rastin është njoftuar prokurori publik dhe, pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, do të ngrihet kallëzimi penal përkatës.
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit janë në vijim, ndërsa organet e rendit pritet të dorëzojnë kallëzimin penal sapo të përmbyllet dokumentimi.
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