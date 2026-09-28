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28 Sht 2026
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Greqia

Të afërmit e viktimave të Plakës mbërrijnë në Greqi: të hënën te Shërbimi Mjeko-Ligjor për ADN-në

Të afërmit e gjashtë viktimave të shpërthimit në Plakë kanë mbërritur në Greqi dhe pritet të paraqiten të hënën në Shërbimin Mjeko-Ligjor të Athinës për të dhënë material gjenetik, siç njofton ANA-MPA përmes Hellasjournal.

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Të afërmit e gjashtë viktimave të shpërthimit dhe shembjes së ndërtesës në Plakë të premten kanë mbërritur në Greqi, të thirrur nga autoritetet kompetente, siç njofton agjencia greke e lajmeve ANA-MPA përmes portalit Hellasjournal. Sipas të njëjtit burim, ata pritet të paraqiten në Shërbimin Mjeko-Ligjor të Athinës, mundësisht të hënën, për të dhënë material gjenetik që do të shërbejë për krahasimin e ADN-së dhe përfundimin e procesit të identifikimit të mbetjeve.

Hetimet e Drejtorisë kundër Krimeve të Zjarrekrimit (DAEE) vazhdojnë me intensitet, njofton ANA-MPA: për të tretën ditë me radhë, ekipi dhjetë-pjesëtar po kryen kontrolle të thelluara në vendngjarje. Punëtorët e bashkisë së Athinës kanë larguar thuajse të gjithë materialin strukturor nga rrënojat — një proces që pritej të përfundonte të dielën — dhe materiali po dërgohet në një zonë të posaçme, ku do ta shqyrtojnë specialistët e DAEE-së dhe ekspertët e caktuar.

Sipas Hellasjournal, hetimet përqendrohen te apartamenti i katit të dytë, ku jetonte çifti i moshuar, pasi informacionet e deritanishme tregojnë se shpërthimi ndodhi pikërisht aty. Ai ishte i vetmi apartament në ndërtesë me furnizim me gaz natyror, që përdorej për kuzhinën, oxhakun dhe djegësin, por autoritetet theksojnë se gjithçka duhet të dokumentohet para se të konfirmohet nëse shkak i tragjedisë ishte rrjedhja e gazit.

Veprimet hetimore paraprake kryhen me urdhër të Prokurorisë kompetente të Athinës, në bashkëpunim me shërbimet e tjera të Policisë Greke, sipas ANA-MPA.

Nga shpërthimi humbën jetën gjashtë persona — katër shtetas amerikanë, tre prej tyre me origjinë shqiptare, si dhe çifti i moshuar britanik-grek. Familjarët e tyre pritet të ndihmojnë tani në fazën vendimtare të identifikimit përmes analizave të ADN-së.

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