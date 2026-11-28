Tensionet në protestë/ Qytetari përplaset me Arlind Qorrin, i kërkon llogari për Sorosin
Një qytetar është konfrontuar me kreun e lëvizjes “Bashkë” Arlind Qorri dhe deputetin Redi Muçin, gjatë disa momenteve tensioni në fillim të protestës.
Në videot që qarkullojnë në internet, qytetari shihet teksa u afrohet dy organizatorëve të protestës dhe i pyet përse nuk e denoncojnë edhe Sorosin.
“Pse nuk e përmend Sorosin ti? Ti, pse nuk e përmend Aleks Sorosin. Ti që del me ministrin grek të Financave. Ku të punon gruaja ty?”, dëgjohet teksa e pyet ndër të tjera Qorrin qytetar i revoltuar.
Më pas ndërhyn edhe deputeti Muçi, i cili tenton ta largojë qytetarin nga grupi i protestuesve.
Mes aktivistëve të Lëvizjes Bashkë dhe Partisë Demokratike në veçanti ka pasur përplasje edhe më herët, ndonëse nuk dihet nëse qytetari ishte mbështetës i PD-së.
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