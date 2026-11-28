Policia “zbarkon” në rrugët e Tiranës, nis aksioni për shoqërimin e protestuesve
Policia ka nisur një aksion në rrugët e Tiranës për shoqërimin e protestuesve, pas disa orësh përplasjesh dhe ndërhyrjesh të vazhdueshme për shpërndarjen e protestës kombëtare të 28 Nëntorit.
Pas largimit të turmës nga sheshi “Skënderbej”, protestuesit janë shpërndarë në disa zona të kryeqytetit, ndërsa forcat e rendit kanë vijuar operacionin policor edhe në rrugët përreth qendrës.
Efektivët e policisë kanë nisur shoqërimin e protestuesve, ndërsa ende nuk dihet numri i personave të shoqëruar dhe nëse ndaj tyre do të ndërmerren masa të tjera ligjore.
Aksioni policor vjen pas një serie incidentesh të regjistruara në rrugët e Tiranës.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.