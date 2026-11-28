Policët qëllojnë gazetarin Lorin Kadiu me bombolë gazi gjatë protestës
Gazetari Lorin Kadiu, drejtues i Citizens.al, u godit në këmbë me një bombolë gazi lotsjellës ndërsa mbulonte protestën e 28 Nëntorit në Tiranë, siç njofton Lapsi.al.
Sipas dëshmisë së tij, policia qëlloi në drejtim të tij nga rreth pesë metra, pranë Urës së Tajvanit; në çastin e goditjes, Kadiu po fotografonte një qytetar që, sipas tij, sapo ishte goditur në kokë me një bombolë gazi, dhe pak sekonda më vonë një tjetër bombolë e goditi gazetarin në këmbë.
Kadiu mbante kartën e identifikimit të medias në momentin që u qëllua dhe një helmetë me shënimin “PRESS”.
Më herët, siç njofton Lapsi.al, uji me presion i policisë qëlloi grupin e xhirimit të Syri TV, duke dëmtuar gazetarin Elkier Bushkolaj dhe operatorin Ardian Muka.
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