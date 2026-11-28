FNSH dhe autobotët zmbrapsin protestuesit nga sheshi “Skënderbej”
Pas përplasjeve të vazhdueshme gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë, forcat e policisë kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të sheshit “Skënderbej”, siç njofton Lapsi.al.
Policia ka ndërhyrë me autobotë me ujë me presion, ndërsa efektivë të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH) kanë avancuar në shesh për të shpërndarë qytetarët e mbledhur.
Pavarësisht ndërhyrjes, një pjesë e protestuesve vijojnë të qëndrojnë të shpërndarë në shesh dhe protesta, e zhvilluar në 114-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, nuk është mbyllur ende.
Përplasjet mes qytetarëve dhe forcave të rendit nisën në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” dhe më pas u zhvendosën në sheshin “Skënderbej”; gjatë protestës policia ka përdorur gaz lotsjellës, dronë dhe autobotë me ujë me presion, ndërsa janë raportuar edhe raste dhune të efektivëve ndaj qytetarëve.
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