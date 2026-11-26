Kina, Japonia dhe partnerët tregtarë i përgjigjen SHBA-së për tarifat e reja: luftërat tregtare nuk i shërbejnë askujt
Pekini e quajti "pretekst të rremë" akuzën për mbikapacitet prodhimi dhe paralajmëroi masa mbrojtëse, ndërsa Japonia protestoi zyrtarisht ndaj Uashingtonit për tarifat deri në 15%; tarifat e reja pritet të hyjnë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm.
Kina, Japonia dhe partnerë të tjerë tregtarë të SHBA-së protestuan të enjten ndaj rritjes së planifikuar të tarifave nga administrata Trump dhe iu përgjigjën akuzave për kapacitet të tepërt prodhimi, siç raporton Associated Press. Tarifat e reja, që pritet të hyjnë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm, u njoftuan të mërkurën pas një hetimi disamujor sipas “Seksionit 301”; përfaqësuesi amerikan i Tregtisë, Jamieson Greer, tha se praktikat e 14 ekonomive lidhur me kapacitetin e tepërt prodhues janë “të paarsyeshme dhe rëndojnë ose kufizojnë tregtinë amerikane”.
Kina, një nga partnerët më të mëdhenj tregtarë të SHBA-së, përballet me një tarifë prej 20%, e cila mund të dyfishohet në 40% nëse Uashingtoni gjykon se Pekini nuk po angazhohet mjaftueshëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun, e quajti nocionin e “mbikapacitetit” një “pretekst të rremë”: “Kina kundërshton përdorimin e tij si pretekst për manovra politike. Luftërat e tarifave dhe luftërat tregtare nuk i shërbejnë interesave të askujt.” Pekini do të marrë “masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tij legjitime”, shtoi ai.
SHBA-ja dhe Kina e kanë zgjatur me dy muaj armëpushimin tregtar që skadon më 10 janar 2027, dhe kanë rënë dakord për ulje tarifash në lista reciproke produktesh jo të ndjeshme, me vlerë rreth 60 miliardë dollarë gjithsej.
Japonia përballet me tarifa të reja amerikane deri në 15% dhe qeveria në Tokio tha se ka protestuar zyrtarisht ndaj Uashingtonit. Tarifat e reja synojnë të rikthejnë pjesën më të madhe të detyrimeve doganore, pasi Gjykata Supreme rrëzoi në shkurt shumicën e tarifave gjithëpërfshirëse të presidentit Trump të vitit të kaluar.
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