Vijon operacioni “Shkolla të pastra” në Tiranë, arrestohet 43-vjeçari me doza kokaine pranë një shkolle
Vijon intensivisht në Tiranë operacioni i koduar “Shkolla të pastra”, në kuadër të të cilit u arrestua një 43-vjeçar i dyshuar për shitje të lëndëve narkotike në afërsi të një shkolle, siç njofton Policia e Shtetit.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve finalizuan një tjetër fazë të operacionit dhe arrestuan shtetasin S. I., 43 vjeç, në një lokal në afërsi të një shkolle, në rrugën “Viktor Eftimiu”. Arrestimi u bë si rezultat i punës operative permanente për parandalimin e depërtimit të veprimtarive kriminale në mjediset e shkollave, përreth tyre dhe në ambiente të tjera që frekuentohen nga të rinjtë.
Gjatë kontrollit fizik, 43-vjeçarit iu gjetën 30 doza të lëndës së dyshuar narkotike kokainë, gati për shitje, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën 393,6 gramë të së njëjtës lëndë, të cilën dyshohet se do ta ndante në doza për ta shitur në afërsi të institucioneve arsimore dhe në zona të ndryshme të kryeqytetit.
Policia sekuestroi dozat dhe sasinë e kokainës — 407 gramë në total, sipas njoftimit — si dhe 2 celularë, në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
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