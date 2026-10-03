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Mish

Burrito meksikan — recetë klasike me mish viçi, fasule dhe guacamole

· 3 min lexim

Burrito është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës meksikane: një tortilla e butë gruri që mbështillet rreth një mbushjeje të pasur me mish, fasule, oriz dhe perime të freskëta. Kjo recetë klasike sjell shijen autentike të Meksikës në kuzhinën tuaj, me përbërës të thjeshtë dhe hapa të qartë.

Përbërësit (për 4 porzione):

Për tortillat:

  • 4 tortilla të mëdha gruri (rreth 25 cm diametër)
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri

Për mbushjen me mish viçi:

  • 500 g mish viçi i grirë (ose i prerë në rripa të holla)
  • 1 qepë mesatare, e grirë imët
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 1 lugë çaji qimnon (kumin)
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1/2 lugë çaji spec i kuq djegës (sipas shijes)
  • 1 lugë çaji rigon i thatë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri

Për mbushjen tjetër:

  • 400 g fasule të zeza të ziera (ose nga kutia, të kulluara)
  • 250 g oriz i zier
  • 1 domate e madhe, e prerë në kubikë
  • 1 avokado e pjekur, e shtypur (guacamole) me lëng gjysmë limoni
  • 100 g djathë cheddar i grirë
  • 4 lugë gjelle salcë kosi (sour cream)
  • 1/2 kokë sallatë jeshile, e prerë hollë
  • 1/4 tufë koriandër të freskët, të grirë (opsionale)

Përgatitja (koha e përgatitjes: 20 minuta; koha e gatimit: 20 minuta; gjithsej: 40 minuta):

  1. Nxehni vajin në një tigan të madh mbi zjarr mesatar. Shtoni qepën dhe kavërdiseni 3–4 minuta derisa të zbutet, pastaj shtoni hudhrën dhe erëzat (qimnon, paprika, spec djegës, rigon) dhe kavërdisni edhe 1 minutë.
  2. Shtoni mishin e viçit dhe skuqeni 8–10 minuta, duke e thërrmuar me lugë druri, derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të piqet plotësisht. Rregulloni kripën dhe piperin.
  3. Në një tigan tjetër, ngrohni fasulet e zeza me pak kripë dhe një lugë vaj për 3–4 minuta, derisa të ngrohen mirë.
  4. Nxehni tortillat: vendosini një nga një në një tigan të thatë të nxehtë për 20–30 sekonda nga secila anë, ose mbështillini në një leckë të lagur dhe ngrohini 1 minutë në mikrovalë, që të bëhen të buta dhe të përkulshme.
  5. Përgatitni guacamolen: shtypni avokadon me pirun, shtoni lëngun e limonit, pak kripë dhe piper, dhe përzieni mirë.
  6. Montoni burriton: vendosni një tortilla të ngrohtë në një sipërfaqe të pastër. Në qendër vendosni radhazi: një lugë oriz, mish viçi, fasule, domate, sallatë, guacamole, salcë kosi, djathë cheddar dhe koriandër.
  7. Palosni anët e tortillas nga brenda mbi mbushjen, pastaj rrotullojeni fort nga poshtë lart për të formuar një mbështjellës të mbyllur.
  8. Për një kore krokante, vendoseni burriton e mbështjellë në tiganin e nxehtë me pjesën e mbyllur poshtë dhe piqeni 1–2 minuta nga secila anë. Priteni përgjysmë në diagonalë dhe shërbejeni të ngrohtë.

Këshillë: Burriton mund ta personalizoni me pulë në vend të mishit të viçit, ose me perime të pjekura për një version vegjetarian. Salcë salsa e nxehtë anash i jep shijen përfundimtare meksikane.

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