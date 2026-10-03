Carbonnade flamande — gjella tradicionale belge me mish viçi dhe birrë
Gjella më e dashur e Belgjikës: mish viçi i zier ngadalë në birrë belge me qepë të karamelizuara, i shërbyer me patate të skuqura — një shije që ngroh zemrën.
Përbërësit (për 6 persona):
- 1 kg mish viçi (shpatull), në copa
- 2 qepë të mëdha, të prera në feta të holla
- 2 lugë gjelle gjalpë + 2 lugë gjelle vaj
- 2 lugë gjelle miell
- 1 shishe (330 ml) birrë belge e errët
- 1 gotë lëng mishi
- 1 lugë gjelle sheqer kaf
- 2 feta bukë fshati
- 2 lugë gjelle mustardë Dijon
- 2 gjethe dafine, 2-3 degëza timian
- Kripë dhe piper i zi
- Opsionale: 150 g proshutë e tymosur (bacon), e prerë në copa
Përgatitja:
- Thaj copat e mishit me letër kuzhine, kriposi dhe piperosi. Rrotulloji në miell duke hequr tepërtin.
- Nxeh gjalpin me vajin në një tenxhere të thellë dhe skuq mishin në disa turne derisa të marrë ngjyrë të artë. Largoje mënjanë.
- Në të njëjtën tenxhere skuq qepët në zjarr mesatar për 10-12 minuta derisa të zbuten dhe të karamelizohen lehtë.
- Kthe mishin në tenxhere, shto sheqerin kaf, dafinën, timianin dhe birrën; shto lëngun e mishit derisa mishi të mbulohet pothuajse plotësisht dhe përziej mirë.
- Lyej fetat e bukës me mustardë nga njëra anë dhe vendosi me anën e lyer poshtë mbi sipërfaqen e gjellës.
- Mbulo me kapak dhe zie në zjarr të ulët për rreth 2 orë e 30 minuta, derisa mishi të shkrihet në gojë; përziej herë pas here.
- Hiq dafinën dhe timianin, provo kripën dhe shërbeje të nxehtë — idealisht me patate të skuqura (frites) ose pure patatesh.
Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~2 orë e 30 minuta | Porcione: 6 persona
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