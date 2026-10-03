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03 Tet 2026
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Mish

Carbonnade flamande — gjella tradicionale belge me mish viçi dhe birrë

Gjella më e dashur e Belgjikës: mish viçi i zier ngadalë në birrë belge me qepë të karamelizuara, i shërbyer me patate të skuqura — një shije që ngroh zemrën.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 6 persona):

  • 1 kg mish viçi (shpatull), në copa
  • 2 qepë të mëdha, të prera në feta të holla
  • 2 lugë gjelle gjalpë + 2 lugë gjelle vaj
  • 2 lugë gjelle miell
  • 1 shishe (330 ml) birrë belge e errët
  • 1 gotë lëng mishi
  • 1 lugë gjelle sheqer kaf
  • 2 feta bukë fshati
  • 2 lugë gjelle mustardë Dijon
  • 2 gjethe dafine, 2-3 degëza timian
  • Kripë dhe piper i zi
  • Opsionale: 150 g proshutë e tymosur (bacon), e prerë në copa

Përgatitja:

  1. Thaj copat e mishit me letër kuzhine, kriposi dhe piperosi. Rrotulloji në miell duke hequr tepërtin.
  2. Nxeh gjalpin me vajin në një tenxhere të thellë dhe skuq mishin në disa turne derisa të marrë ngjyrë të artë. Largoje mënjanë.
  3. Në të njëjtën tenxhere skuq qepët në zjarr mesatar për 10-12 minuta derisa të zbuten dhe të karamelizohen lehtë.
  4. Kthe mishin në tenxhere, shto sheqerin kaf, dafinën, timianin dhe birrën; shto lëngun e mishit derisa mishi të mbulohet pothuajse plotësisht dhe përziej mirë.
  5. Lyej fetat e bukës me mustardë nga njëra anë dhe vendosi me anën e lyer poshtë mbi sipërfaqen e gjellës.
  6. Mbulo me kapak dhe zie në zjarr të ulët për rreth 2 orë e 30 minuta, derisa mishi të shkrihet në gojë; përziej herë pas here.
  7. Hiq dafinën dhe timianin, provo kripën dhe shërbeje të nxehtë — idealisht me patate të skuqura (frites) ose pure patatesh.

Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~2 orë e 30 minuta | Porcione: 6 persona

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