Bordi i Nvidia-s po përgatitet të largojë CEO-n Jensen Huang, aksionet bien rreth 8% pas mbylljes së tregut
Sipas Wall Street Journal, bordi i gjigantit të çipave mund të mblidhet që të mërkurën për të vendosur për të ardhmen e bashkëthemeluesit që e drejton kompaninë prej 33 vjetësh, pas dy lidhjeve jashtëmartesore, njëra me një grua të dyshuar si spiune kineze.
Siç raporton The Wall Street Journal, bordi i Nvidia-s po përgatitet të largojë nga posti shefin ekzekutiv Jensen Huang, dhe bordi mund të mblidhet që të mërkurën për të vendosur për të ardhmen e bashkëthemeluesit që e drejton kompaninë prej 33 vjetësh. Sipas personave të njohur me çështjen, të cituar nga gazeta, diskutimet brenda bordit janë përshpejtuar pas zbulimeve të fundit për jetën private të Huang, duke e kthyer çështjen në një nga krizave më serioze të lidershipit në historinë e gjigantit të çipave.
Të dielën, Huang pranoi në një letër drejtuar stafit se kishte qenë i pabesë ndaj bashkëshortes dhe kërkoi falje. Gruaja në qendër të lidhjes së parë, Alice Huang, drejtuese e kompanisë Megaspeed, dyshohet nga inteligjenca amerikane si spiune kineze, një element që e ka bërë çështjen edhe më të ndjeshme për bordin dhe për investitorët.
Të mërkurën në mbrëmje, siç raporton The New York Times, doli edhe një lidhje e dytë e pretenduar, me Kimberly Powell, zëvendëspresidente e kujdesit shëndetësor në Nvidia, e cila raporton drejtpërdrejt te Huang. Times thotë se këtë ia thanë pesë punonjës, duke shtuar presionin mbi bordin për të vepruar shpejt.
Siç njofton TechCrunch, aksionet e Nvidia-s ranë rreth 8% në tregtimin pas mbylljes të mërkurën dhe janë rreth 11% më poshtë në pesë ditët e fundit, një rënie që pasqyron shqetësimin e tregut për pasigurinë rreth drejtimit të kompanisë.
Huang e drejton Nvidia-n prej 33 vjetësh, delegon shumë pak — rreth 60 raportime direkte — dhe kompania nuk ka një pasardhës të dukshëm apo plan pasardhës. Kjo e bën vendimin e bordit veçanërisht delikat për kompaninë që është në qendër të bumit të inteligjencës artificiale, ku stabiliteti i lidershipit shihet si kyç për investitorët, partnerët dhe mijëra punonjës.
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