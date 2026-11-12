Rusia sulmon Kievin me raketa balistike pak orë pas mbylljes së bisedimeve të paqes
Rusia lëshoi raketa balistike drejt Kievit gjatë natës së 12 nëntorit, vetëm pak orë pasi u mbyll dita e dytë e negociatave të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Abu Dhabi, siç njofton The Kyiv Independent. Bisedimet përfunduan pa ndonjë përparim domethënës, dhe rezultati i vetëm konkret i njoftuar ishte një tjetër shkëmbim të të burgosurve.
Shpërthimet tronditën Kievin rreth orës 1 të mëngjesit, sipas gazetarëve të The Kyiv Independent në terren. Vetëm pak minuta para shpërthimeve, Forca Ajrore e Ukrainës kishte paralajmëruar se raketa balistike ruse po drejtoheshin drejt rajonit.
Më pak se 30 minuta më vonë, gazetarët raportuan një tjetër seri shpërthimesh të forta në veriperëndim të qytetit.
Në momentin e raportimit, sulmet vijonin ende dhe detaje për objektivat e sakta nuk ishin ende të disponueshme.
Sulmi vjen në një periudhë kur Rusia ka goditur shpesh Kievin dhe qytete të tjera ukrainase me sulme ndaj infrastrukturës së energjisë dhe të transportit që nga fillimi i sezonit të ngrohjes.
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