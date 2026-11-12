Goff i kufizuar me dëmtim në gjoks, Mays dhe Reed pothuajse jashtë për ndeshjen e Mynihut me Patriots
Detroit Lions (6-2) luajnë të dielën në Mynih të Gjermanisë kundër New England Patriots (5-4), në Javën 10 të NFL-së, dhe raporti i parë i dëmtimeve i javës sjell lajme të përziera për Detroitin. Siç raporton Detroit Free Press, e mërkura, 11 nëntor, ishte një stërvitje e lehtë — një walkthrough — në Allen Park, prandaj nivelet e pjesëmarrjes në raport janë vlerësime.
Sipas raportit zyrtar të stërvitjes të publikuar nga Lions, tre lojtarë nuk morën pjesë fare të mërkurën: qendra Cade Mays (kyçi i këmbës), cornerback-u D.J. Reed (ija) dhe vrapuesi Sione Vaki (kyçi i këmbës). Me pjesëmarrje të kufizuar u listuan kuarterbeku Jared Goff (gjoksi), safety Kerby Joseph (gjuri), safety Brian Branch (ija) dhe wide receiver Amon-Ra St. Brown (brinja), ndërsa plotësisht në stërvitje ishin EDGE DJ Wonnum (tronditje) dhe vrapuesi Jacob Saylors (qafa dhe kofsha e pasme).
Trajneri kryesor Dan Campbell tha të mërkurën se ka një «way outside shot» që Mays dhe Reed të luajnë kundër Patriots, pra një mundësi shumë të vogël. Asnjëri prej tyre nuk u stërvit të mërkurën, dhe të dy humbën edhe fitoren e Javës 9 kundër Miami Dolphins. Reed e dëmtoi ijen dhe Mays kyçin e këmbës në fitoren e Javës 8 kundër Minnesota Vikings.
Lajmi më i mirë erdhi për DJ Wonnum, i cili gjithashtu u largua nga ndeshja kundër Vikings me një dëmtim në kokë. Campbell tha se Wonnum «cleared his first obstacle» dhe se po kthehet në stërvitje këtë javë, duke shtuar: «Once he gets some practice, [Wonnum] should be good to go.» Wonnum ishte pjesëmarrës i plotë të mërkurën, pasi humbi ndeshjen kundër Dolphins.
Për Kerby Joseph, Campbell tha se nuk ka pasur «no setbacks» në rikuperimin e tij. «We gotta be mindful, we may need depth here,» tha ai, duke vënë në dukje se Lions morën safety Andre Cisco, pjesërisht për shkak të situatës së dëmtimit të Joseph.
Campbell tha gjithashtu të mërkurën se guard-i i majtë Christian Mahogany do të marrë repeticione me ekipin e parë në stërvitje, pasi humbi ndeshjen e së dielës për shkelje të rregullave të ekipit. Listimi i Goff me dëmtim në gjoks është i ri këtë javë, dhe raporti i stërvitjes së së enjtes pritet të japë një pamje më të qartë.
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