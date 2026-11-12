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MLS

Mbi 100 lojtarë të MLS-së në kombëtare në dritaren e nëntorit, Uzuni thirret me Shqipërinë

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Mbi 100 lojtarë të MLS-së në kombëtare në dritaren e nëntorit, Uzuni thirret me Shqipërinë

Më shumë se 100 lojtarë të MLS-së do të jenë të angazhuar me kombëtaret e tyre në dritaren ndërkombëtare të nëntorit, të fundit për vitin kalendarik 2026, sipas listës zyrtare të publikuar nga MLSSoccer.com të mërkurën, më 11 nëntor. Grumbullimet vijnë pak ditë para fillimit të playoff-it të Kupës MLS (Audi 2026 MLS Cup Playoffs), që nis më 19 nëntor me ndeshjet Wild Card.

Lojtarët do të luajnë në miqësore, në ndeshje të Ligës së Kombeve, në kualifikueset e Kupës së Kombeve të Afrikës, në Botërorin U-17 e në gara të tjera; lista e ligës përfshin si grumbullimet e ekipeve të para, ashtu edhe ato të moshave, dhe përditësohet sipas nevojës.

Për lexuesit shqiptarë, emri më i rëndësishëm është Myrto Uzuni: sulmuesi i Austin FC është thirrur me Shqipërinë. Te Chicago Fire spikat Robert Lewandowski me Poloninë, ndërsa te Los Angeles FC janë grumbulluar Son Heung-min me Korenë e Jugut, Denis Bouanga me Gabonin, Mathieu Choinière me Kanadanë dhe Ryan Porteous me Skocinë.

Inter Miami, që në raundin e parë të playoff-it përballet me Columbus Crew më 21 nëntor, përfaqësohet nga Dayne St. Clair me Kanadanë, Telasco Segovia me Venezuelën dhe Matías Galarza me Paraguajin. Te Atlanta United janë Miguel Almirón (Paraguaj), Breel Embolo (Zvicër) dhe Fafà Picault (Haiti); te Nashville SC portieri Brian Schwake dhe Reed Baker-Whiting me SHBA-në; te New York City FC portieri Matt Freese me SHBA-në.

Emra të tjerë të njohur në listë janë Liel Abada (Izrael, Charlotte FC), Kévin Denkey (Togo, FC Cincinnati), Nicholas Hagen (Guatemala, Columbus Crew), Albert Rusnák (Sllovaki, Seattle Sounders) dhe Cédric Bakambu (RD e Kongos, San Diego FC). Pas dritares ndërkombëtare, lojtarët kthehen te klubet për playoff-in, që mbyllet me finalen e Kupës MLS më 18 dhjetor.

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