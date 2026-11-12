Hegseth dhe stafi i tij qortohen nga roja e Varrit të Ushtarit të Panjohur
Një ushtar që ruante Varrin e Ushtarit të Panjohur në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit i tërhoqi vëmendjen sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, dhe grupit që e shoqëronte, pasi gjatë një ceremonie për Ditën e Veteranëve u dëgjuan të qeshura pranë memorialit.
Një ushtar që ruante Varrin e Ushtarit të Panjohur u bëri një qortim verbal një grupi këshilltarësh dhe punonjësish që shoqëronin sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, pas ceremonisë së Ditës së Veteranëve në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit.
Pamjet filmike tregojnë Hegseth duke bërë fotografi në shkallët përpara memorialit, së bashku me bashkëshorten e tij, Jennifer, shefin e kabinetit Ricky Buria, zëvendësshefin e kabinetit Patrick Weaver dhe këshilltaren e lartë Tami Radabaugh.
Ndërsa grupi po përfundonte fotografimin, u dëgjua një e qeshur me zë të lartë. Në atë moment, ushtari që ruante varrin ndërhyri duke thirrur: “Të gjithë vizitorët duhet të ruajnë në çdo moment një atmosferë qetësie dhe respekti.”
Sean Parnell, zëdhënësi kryesor i Pentagonit, deklaroi se “gjatë përkujtimit të kësaj dite solemne, një ushtar u kujtoi të gjithëve, në mënyrë të drejtë dhe me respekt, detyrimin për të ruajtur sjelljen e përshtatshme”.
“Sekretari dhe i gjithë Departamenti i Mbrojtjes kanë nderuar gjithmonë dhe do të vazhdojnë të nderojnë sakrificat që burrat dhe gratë e forcave tona të armatosura kanë bërë për ta mbajtur Amerikën të sigurt”, shtoi ai.
Varri i Ushtarit të Panjohur konsiderohet një nga memorialet më solemne dhe më të respektuara të luftës në Shtetet e Bashkuara. Ai është vendprehja e fundit e ushtarëve të paidentifikuar nga Lufta e Parë Botërore, Lufta e Dytë Botërore dhe Lufta e Koresë.
Që nga viti 1948, memoriali ruhet 24 orë në ditë, pavarësisht kushteve atmosferike, nga ushtarë të Regjimentit të 3-të të Këmbësorisë së Ushtrisë Amerikane, të njohur si “Garda e Vjetër”.
Hegseth dhe stafi i tij ndodheshin pranë memorialit në kuadër të ceremonisë së Ditës së Veteranëve, ku morën pjesë edhe presidenti Donald Trump dhe zëvendëspresidenti JD Vance.
Incidenti, një ditë pas përpjekjes për shkarkimin e Hegseth
Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi Hegseth i shpëtoi me një diferencë të ngushtë votash një përpjekjeje në Kongres për nisjen e procedurës së shkarkimit të tij.
Nisma u drejtua nga kongresmeni republikan Thomas Massie, nga Kentaki, dhe u mbështet nga demokratët. Megjithëse kritikët e Hegseth nuk arritën ta miratonin nismën në votimin e së martës, republikanët mund të kenë arritur vetëm ta shtyjnë përkohësisht përpjekjen për shkarkimin e sekretarit të Mbrojtjes.
Me demokratët që pritet të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit në janar, ka të ngjarë që këto përpjekje të rifillojnë.
Në konferencën e tij të parë për shtyp pas disa muajsh, Hegseth e kundërshtoi ashpër nismën të martën, duke argumentuar se nuk kishte kryer asnjë nga shkeljet e rënda që Kushtetuta parashikon si bazë për shkarkimin e një zyrtari të lartë.
Një pjesë qendrore e argumentit të tij ishte pretendimi se kritikat ndaj tij dhe mënyrës se si kishte drejtuar ushtrinë amerikane përbënin, në thelb, një akuzë kundër vetë ushtarakëve amerikanë dhe sukseseve të tyre.
“Në prag të Ditës së Veteranëve, këto rezoluta i thonë secilit prej tyre se shërbimi i tyre ishte një krim”, deklaroi Hegseth të martën.
“Ky nuk është patriotizëm. Ky është sabotim”, shtoi ai.
Demokratët reagojnë ashpër
Pas incidentit të së mërkurës në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit, reagimi i demokratëve ishte i menjëhershëm.
Kongresmenia demokrate Gwen Moore, nga Uiskonsini, deklaroi se Hegseth kishte treguar “paaftësinë e tij të plotë për të ushtruar detyrën”.
“Një ditë pasi mezi i shpëtoi shkarkimit, ai tregon përbuzjen e tij ndaj burrave dhe grave tona me uniformë, duke mos respektuar shenjtërinë e Varrit të Ushtarit të Panjohur”, shkroi ajo në një postim në rrjetet sociale.
Kjo nuk është hera e parë që anëtarë të ekipit të Trump shkaktojnë polemika në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit.
Gjatë fushatës së tij për një mandat të dytë presidencial, Trump mori pjesë në vitin 2024 në një ceremoni për të nderuar ushtarakët amerikanë të vrarë në luftërat në Irak dhe Afganistan.
Sipas raportimeve të asaj kohe, një punonjës i fushatës së Trump shtyu një punonjëse të varrezave, e cila po përpiqej të ndalonte dy persona që po filmonin dhe fotografonin ceremoninë.
Trump, i cili ishte ftuar nga familjet e ushtarakëve të rënë, publikoi më vonë një video në TikTok, ku shfaqej në varreza, ndërsa një koment shoqërues fajësonte administratën Biden për “katastrofën” e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani.
Ligji amerikan ndalon zhvillimin e aktiviteteve të fushatave politike ose të lidhura me zgjedhjet brenda varrezave ushtarake kombëtare.
Burimi: Associated Press (AP), 11 nëntor 2026.
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