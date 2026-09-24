«Dogstar»: drama e re e Daisy Hall-it debuton botërisht në Hampstead Theatre — u shpall kasti i plotë
Alex Austin, Justin Edwards dhe Abdul Jalloh në komedinë e zezë të mbijetesës në bordin e një anijeje të bllokuar në akull; premiera botërore nga 30 tetori deri më 5 dhjetor në Londër
Hampstead Theatre në Londër ka shpallur kastin e plotë të premierës botërore të «Dogstar», dramës së re të Daisy Hall-it, një komedi e zezë mbijetese, besimi dhe forcash që formësojnë jetën tonë, e vendosur në bordin e një anijeje balene të bllokuar në akull, ku ekuipazhi po bie njëri pas tjetrit, po përgatitet një kryengritje dhe vizione të çuditshme po përhapen. Shfaqja do të ngjitet në skenën Downstairs të teatrit nga 30 tetori deri më 5 dhjetor, me regji të Lucy Morrison-it.
Alex Austin, i njohur nga «Blackout Songs» në të njëjtin teatër dhe nga «Macbeth» në Lyric Hammersmith, do të luajë rolin e Gorey-t. Justin Edwards, i njohur nga «The Ferryman» në West End dhe Broadway si dhe nga komedia televizive «The Thick of It», do të luajë Babben-in, ndërsa Abdul Jalloh, i cili u diplomua në Akademinë Mbretërore të Artit Dramatik (RADA) më 2026, do të jetë Sam-i.
Hall, finaliste e çmimit Women’s Prize for Playwriting në 2023, kthehet në Hampstead pas suksesit të plotë të dramës së saj debutuese «Bellringers» në vitin 2024. «Me Dogstar-in më interesonte të shkruaja një lloj përralle, por të vendosur në një kohë dhe vend shumë specifik», tha ajo. «Jam shumë e entuziazmuar që po kthehem në Hampstead Theatre dhe po punoj me Lucy Morrison dhe me një kast e ekip krijues kaq të shkëlqyer.»
Greg Ripley-Duggan, producent dhe drejtor ekzekutiv i Hampstead Theatre, tha se teatri e kishte komisionuar dramën e saj të dytë «shumë shpejt» pas «Bellringers»-it, duke e përshkruar Hall-in si një «talent shumë të veçantë». Regjisorja Lucy Morrison kthehet gjithashtu në Hampstead pas hitit të plotë të vitit 2025 «Personal Values» dhe «The Animal Kingdom». Ajo do të shoqërohet nga dizajnerja Hannah Schmidt, ndriçuesja Holly Ellis dhe dizajnerja e tingullit Anna Short.
Burimi: BroadwayWorld
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