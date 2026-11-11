Tigers firmosin me Emilio Pagánin për një vit dhe rreth 11 milionë dollarë
Detroit Tigers kanë arritur marrëveshje me mbyllësin veteran Emilio Pagán për një kontratë njëvjeçare me vlerë rreth 11 milionë dollarë, siç njofton Jon Heyman i New York Post. Marrëveshja, e cila ende nuk është shpallur zyrtarisht nga klubi, është lëvizja e parë e rëndësishme e Tigers në tregun e lirë të këtij dimri.
Pagán, 35 vjeç, kaloi tri sezonet e fundit te Cincinnati Reds dhe u bë lojtar i lirë pasi refuzoi opsionin e tij të lojtarit prej 10 milionë dollarësh për 2027-n, duke fituar kështu rreth një milion dollarë më shumë me marrëveshjen e re në Detroit. Meqë lista prej 40 lojtarësh e Tigers është e plotë, klubi do të duhet të lirojë një vend kur marrëveshja të finalizohet.
Në sezonin 2026, Pagán regjistroi një ERA prej 3.38 dhe 25 mbyllje të suksesshme në 28 mundësi, në 45 paraqitje dhe 42 iningje e dy të treta, me 45 strikeout dhe vetëm 11 baza të dhëna falas. Një vit më parë ai kishte 32 mbyllje dhe ERA 2.88, ndërsa në dy sezonet e fundit ka grumbulluar gjithsej 57 mbyllje me ERA 3.07.
Presidenti i operacioneve të bejsbollit, Scott Harris, kishte thënë të martën në takimet e menaxherëve në Las Vegas se Tigers kërkonin pikërisht një reliever veteran të djathtë, që godet si djathtasit ashtu edhe majtasit — pas largimit të Kenley Jansenit, opsioni i të cilit u refuzua. Pagán pritet të jetë favoriti për rolin e mbyllësit, edhe pse Harris ka theksuar se rolet përfundimtare i cakton menaxheri A.J. Hinch.
Armët e Pagánit janë fastball-i me shpejtësi mesatare 94.9 milje në orë, të cilin e përdor në gati dy të tretat e hedhjeve, plus cutter-i dhe splitter-i. Pika e tij e dobët e njohur është prirja për home run — 1.48 për nëntë iningje në 2026 — por Tigers llogarisin se Comerica Park, shumë më miqësor për hedhësit se stadiumi i Cincinnatit, do ta ndihmojë.
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