Skubal do të takohet me gjashtë skuadra, mes tyre Mets, Dodgers dhe Padres
New York Mets, Los Angeles Dodgers dhe San Diego Padres janë mes gjashtë skuadrave që do të takohen me hedhësin Tarik Skubal, asi i tregut të lirë të këtij dimri, siç njofton Associated Press nga Las Vegas. Takimet e planifikuara ia zbuloi AP-së një person i njohur me negociatat, i cili foli në kushte anonimiteti sepse detajet nuk ishin shpallur; personi nuk i zbuloi tri skuadrat e tjera.
Skubal, 29 vjeç, e mbylli sezonin 2026 me bilanc 12-7 dhe ERA 2.72 në 26 ndeshje si startues për Detroit Tigers dhe Dodgers, të cilët e morën më 2 gusht në këmbim të tri perspektivave. Sipas AP-së, ai mund ta kalojë kontratën më të madhe të dhënë ndonjëherë një hedhësi, atë të Yoshinobu Yamamotos me Dodgers: 325 milionë dollarë për 12 vjet.
E gjithë kjo garë zhvillohet nën hijen e bllokimit: marrëveshja kolektive skadon më 1 dhjetor në 23:59 sipas orës lindore dhe drejtuesit pritet ta nisin menjëherë ndalimin e dhjetë të punës në bejsboll që nga 1972-shi; gjatë bllokimit shkëmbimet dhe firmosjet ngrijnë. MLB ka propozuar një tavan të fortë pagash prej 258.2 milionë dollarësh për 2028-n dhe një dysheme prej 180.2 milionësh, propozim që lojtarët kanë betuar se nuk do ta pranojnë kurrë; sipas MLB-së, tetë skuadra do të duhej të shkurtonin së bashku 528 milionë dollarë nga pagat aktuale për t’u futur nën tavanin e propozuar.
Megjithatë, drejtuesit thonë se punojnë si zakonisht: “E shoh këtë si një sezon të zakontë tregu derisa të na thonë të kundërtën”, tha presidenti i Mets, David Stearns, ndërsa edhe A.J. Preller i Padres dhe Brian Cashman i Yankees u shprehën në të njëjtën linjë për AP-në. Në prag të bllokimit të 2021-shit, vetëm një ditë para nisjes së tij u shpallën 27 kontrata me vlerë mbi 1.4 miliardë dollarë.
Përveç Skubalit, klasa e lojtarëve të lirë të këtij dimri përfshin edhe Freddy Peraltan, Michael King, Seiya Suzukin dhe Randy Arozarenan.
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