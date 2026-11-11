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11 Nën 2026
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MLB

Skubal do të takohet me gjashtë skuadra, mes tyre Mets, Dodgers dhe Padres

· 2 min lexim

New York Mets, Los Angeles Dodgers dhe San Diego Padres janë mes gjashtë skuadrave që do të takohen me hedhësin Tarik Skubal, asi i tregut të lirë të këtij dimri, siç njofton Associated Press nga Las Vegas. Takimet e planifikuara ia zbuloi AP-së një person i njohur me negociatat, i cili foli në kushte anonimiteti sepse detajet nuk ishin shpallur; personi nuk i zbuloi tri skuadrat e tjera.

Skubal, 29 vjeç, e mbylli sezonin 2026 me bilanc 12-7 dhe ERA 2.72 në 26 ndeshje si startues për Detroit Tigers dhe Dodgers, të cilët e morën më 2 gusht në këmbim të tri perspektivave. Sipas AP-së, ai mund ta kalojë kontratën më të madhe të dhënë ndonjëherë një hedhësi, atë të Yoshinobu Yamamotos me Dodgers: 325 milionë dollarë për 12 vjet.

E gjithë kjo garë zhvillohet nën hijen e bllokimit: marrëveshja kolektive skadon më 1 dhjetor në 23:59 sipas orës lindore dhe drejtuesit pritet ta nisin menjëherë ndalimin e dhjetë të punës në bejsboll që nga 1972-shi; gjatë bllokimit shkëmbimet dhe firmosjet ngrijnë. MLB ka propozuar një tavan të fortë pagash prej 258.2 milionë dollarësh për 2028-n dhe një dysheme prej 180.2 milionësh, propozim që lojtarët kanë betuar se nuk do ta pranojnë kurrë; sipas MLB-së, tetë skuadra do të duhej të shkurtonin së bashku 528 milionë dollarë nga pagat aktuale për t’u futur nën tavanin e propozuar.

Megjithatë, drejtuesit thonë se punojnë si zakonisht: “E shoh këtë si një sezon të zakontë tregu derisa të na thonë të kundërtën”, tha presidenti i Mets, David Stearns, ndërsa edhe A.J. Preller i Padres dhe Brian Cashman i Yankees u shprehën në të njëjtën linjë për AP-në. Në prag të bllokimit të 2021-shit, vetëm një ditë para nisjes së tij u shpallën 27 kontrata me vlerë mbi 1.4 miliardë dollarë.

Përveç Skubalit, klasa e lojtarëve të lirë të këtij dimri përfshin edhe Freddy Peraltan, Michael King, Seiya Suzukin dhe Randy Arozarenan.

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