Sulm me mekanizëm shpërthyes në Polygono të Athinës, dëme të mëdha materiale në hyrjen e një pallati
Persona të panjohur vendosën në orët e para të së mërkurës një mekanizëm të improvizuar me bombola gazi në hyrjen e një pallati në kryqëzimin e rrugës Vraila me bulevardin Aleksandras; policia po kërkon autorët në pamjet e kamerave të sigurisë.
Pak pas orës 02:30 të mëngjesit të së mërkurës, 11 nëntor 2026, persona të panjohur vendosën një mekanizëm shpërthyes të improvizuar në hyrjen e një pallati në lagjen Polygono të Athinës, në kryqëzimin e rrugës Vraila me bulevardin Aleksandras, siç njofton Dimocracy, duke cituar ERTNews.
Sipas të njëjtave burime, mekanizmi përbëhej nga bombola të vogla gazi, ngjitës izolues dhe një shishe plastike. Ai shpërtheu dhe shkaktoi një zjarr të vogël, ndërsa shpërthimi theu fasadën prej xhami të hyrjes dhe nxiu pjesë të murit të ndërtesës, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.
Në vendngjarje u thirr një automjet i Shërbimit Zjarrfikës, por nuk u desh ndërhyrja e tij, pasi zjarri ishte i vogël.
Hetimin paraprak e ka marrë përsipër policia e Sigurisë (Asfaleia). Oficerët mblodhën mbetjet e mekanizmit dhe po kërkojnë pamje nga kamerat e sigurisë së zonës për të identifikuar autorët. Asnjë burim nuk raporton persona të lënduar.
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