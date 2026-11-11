Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 85.93 ▼0.13%
ARI 4,066 ▲0.9%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,730 ▼ -0.71% ETH $2,056 ▼ -2.01% XRP $1.0572 ▼ -2.07% SOL $83.0100 ▼ -2.54%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 85.93 ▼0.13 % ARI 4,066 ▲0.9 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 85.93 ▼0.13 % ARI 4,066 ▲0.9 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Bllokuan rrugën gjatë protestës në Tiranë, policia gjobit 37 protestues me nga 5 mijë lekë të rinj Padres firmosin me Ryan Weissin për një vit, me opsion klubi Vetëm 10.8% e shqiptarëve besojnë tek shkenca, Shqipëria e 133-ta nga 140 vende në studimin Wellcome Global Monitor Skubal do të takohet me gjashtë skuadra, mes tyre Mets, Dodgers dhe Padres Wagner shënon 33 pikë rekord sezoni, Magic ndalin serinë e humbjeve me fitoren 107-100 ndaj Kings
Menu
Greqia

Sulm me mekanizëm shpërthyes në Polygono të Athinës, dëme të mëdha materiale në hyrjen e një pallati

Persona të panjohur vendosën në orët e para të së mërkurës një mekanizëm të improvizuar me bombola gazi në hyrjen e një pallati në kryqëzimin e rrugës Vraila me bulevardin Aleksandras; policia po kërkon autorët në pamjet e kamerave të sigurisë.

· 1 min lexim
Makinë e Policisë greke gjatë natës (foto: Dimocracy)

Pak pas orës 02:30 të mëngjesit të së mërkurës, 11 nëntor 2026, persona të panjohur vendosën një mekanizëm shpërthyes të improvizuar në hyrjen e një pallati në lagjen Polygono të Athinës, në kryqëzimin e rrugës Vraila me bulevardin Aleksandras, siç njofton Dimocracy, duke cituar ERTNews.

Sipas të njëjtave burime, mekanizmi përbëhej nga bombola të vogla gazi, ngjitës izolues dhe një shishe plastike. Ai shpërtheu dhe shkaktoi një zjarr të vogël, ndërsa shpërthimi theu fasadën prej xhami të hyrjes dhe nxiu pjesë të murit të ndërtesës, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.

Në vendngjarje u thirr një automjet i Shërbimit Zjarrfikës, por nuk u desh ndërhyrja e tij, pasi zjarri ishte i vogël.

Hetimin paraprak e ka marrë përsipër policia e Sigurisë (Asfaleia). Oficerët mblodhën mbetjet e mekanizmit dhe po kërkojnë pamje nga kamerat e sigurisë së zonës për të identifikuar autorët. Asnjë burim nuk raporton persona të lënduar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu