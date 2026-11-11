Mariners ndryshojnë sulmin: interesohen për Suzukin, nuk pritet rikthim i Arozarenës dhe Crawfordit
Seattle Mariners po e riformësojnë sulmin e tyre këtë dimër, dhe ndryshimi ka nisur me një vendim të vështirë. Siç raporton Seattle Times, përmes MLB Trade Rumors, klubi i ka bërë të ditur shortstopit veteran dhe liderit të dhomës së zhveshjes, J.P. Crawford, se planifikon të ndahet prej tij, duke mbyllur kështu një kapitull të gjatë në Seattle.
Në të njëjtën kohë, Mariners nuk do të kërkojnë një marrëveshje afatgjatë me Randy Arozarenën, por kanë interes të vërtetë për një tjetër krah të jashtëm të lirë, Seiya Suzukin. Të dy lojtarët janë 32 vjeç dhe të dy kanë marrë një ofertë kualifikuese prej 23,15 milionë dollarësh, të cilën pritet ta refuzojnë për të provuar tregun e lirë.
Dallimi mes tyre bëhet më i qartë në mbrojtje. Suzuki vjen pas një sezoni më të mirë mbrojtës dhe ka një krah shumë më të fortë, me një mesatare prej 89,9 miljesh në orë në hedhje, në përqindëshin e 85-të, krahasuar me 82,1 milje në orë të Arozarenës, në përqindëshin e 32-të. Arozarena është i kufizuar në fushën e majtë, ndërsa Suzuki mund ta ndajë fushën e djathtë dhe rolin e goditësit të caktuar me Dominic Canzonen, ndërkohë që talenti kryesor Michael Arroyo mund të provohet në fushën e majtë.
Në sulm, të dy janë të ngjashëm për sa i përket fuqisë, por Suzuki godet më shumë topa me kontakt të plotë, merr më shumë ecje dhe godet më fort. Arozarena, nga ana tjetër, ka humbur gati 2 milje në orë të shpejtësisë së goditjes nga viti 2025 në vitin 2026, një shenjë që Seattle duket se e ka marrë parasysh në vlerësimin e tij.
Për Crawfordin, vendimi vjen pasi ai kishte ofruar të kalonte në bazën e tretë për t’i hapur rrugën shortstopit të së ardhmes, Colt Emerson, ndërsa Cole Young shihet si bazisti i dytë kryesor. Një ribashkim i vonë nuk përjashtohet plotësisht, por duket i pamundur, ndaj Crawford ka të ngjarë të kërkojë një klub të ri.
Preferenca e Seattle për goditës me dorën e djathtë shpjegon edhe drejtimin e këtij plani. Julio Rodriguez dhe Cal Raleigh, i cili godet nga të dyja anët, janë aktualisht të vetmit goditës me dorën e djathtë në formacion, dhe e njëjta arsye shpjegon mungesën e interesit për yllin e ligës japoneze NPB, Teruaki Sato, me çmimet e pritura.
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