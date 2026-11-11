Mobilizim mbarëkombëtar i punonjësve të përkujdesjes në Greqi, strukturat funksionojnë me gjysmën e personelit
Punonjësit u tubuan të mërkurën para Ministrisë së Kohezionit Social dhe Familjes në Athinë; sipas federatës POEDIN, njësitë kanë rreth 2.500 punonjës, kur nevojat kalojnë 5.000.
Punonjësit e njësive të përkujdesjes sociale në mbarë Greqinë zhvilluan të mërkurën, më 11 nëntor 2026, një mobilizim mbarëkombëtar, siç njofton Iatropedia, duke iu referuar njoftimit të federatës POEDIN. Tubimi u mbajt në orën 08:30 përpara Ministrisë së Kohezionit Social dhe Familjes në Athinë, me mbështetjen e Federatës Panhelene të Punonjësve të Spitaleve Publike (POEDIN).
Sipas POEDIN-it, njësitë e përkujdesjes funksionojnë me rreth 2.500 punonjës, ndërsa nevojat kalojnë 5.000. Për pasojë, sipas federatës, dhjetëra vende akomodimi mbeten të mbyllura, ndërsa personeli i pakët punon në kushte lodhjeje të skajshme.
Federata thekson gjithashtu se fëmijë të abuzuar me urdhër prokurorie qëndrojnë gjatë në spitale dhe të rritur refuzojnë të dalin nga spitalet sepse nuk mund të mbahen vetë. Sipas POEDIN-it, punonjësit dërgohen në gjyqe për incidente të personave që përkujdesen, pa pasur përgjegjësi.
Punonjësit kërkojnë punësime të punonjësve të përkujdesjes, përhershmëri të kontratave, dekriminalizim të punës, rishikim të shtesës për punë të rrezikshme dhe jo të shëndetshme, si dhe ngritjen e një rrjeti të plotë njësish përkujdesjeje dhe mbrojtjeje sociale.
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