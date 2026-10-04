Tony Gilroy e quan “tragjike” bashkimin Paramount–Warner Bros.: do ta “shkatërrojë” biznesin e shëndetshëm të filmave për të rritur
Regjisori i "Behemoth!"-it, në premierën botërore në Festivalin e Filmit në Nju Jork, paralajmëron se marrëveshja e David Ellison-it rrezikon filmat me buxhet mesatar.
Tony Gilroy e quajti “tragjike” bashkimin e Paramount-it me Warner Bros.-in, duke paralajmëruar se marrëveshja prej 110 miliardë dollarësh rrezikon të “shkatërrojë” një “biznes të shëndetshëm dhe të bukur” në emër të kapitalit të rrezikut. Deklarata, siç i tha Variety-t në tapetin e kuq të premierës botërore të filmit të tij të ri “Behemoth!” të premten në mbrëmje në Alice Tully Hall në Nju Jork, vendos regjisorin e vlerësuar me Emmy për “Andor” në ballë të kritikëve të industrisë ndaj marrëveshjes.
Gilroy e quajti filmin e tij, prodhuar me 36 milionë dollarë dhe me protagonist Pedro Pascal-in në rolin e një cellist-i të talentuar, si shembulli tipik i dramave për të rritur me buxhet mesatar që dikur përbënin zemrën e biznesit kinematografik të Hollywood-it. Filmi është projekti i parë madhor i regjisorit pas serialit “Andor” dhe u zgjodh si qendra e edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork.
Komentet vijnë ndërsa mbyllja e marrëveshjes pritet më 6 tetor, kur pesë studio të mëdha — Disney, Universal, Sony, Warner Bros. dhe Paramount — do të kontrollohen nga katër pronarë korporatash, dhe pas njoftimit të David Ellison-it se kompania e re do të quhet Skydance. Karriget kryesore të Warner Bros.-it, Mike De Luca dhe Pam Abdy, u larguan këtë javë para mbylljes së marrëveshjes.
Frika e Gilroy-t pasqyron shqetësimin më të gjerë të industrisë se konsolidimi do të favorizojë franshizat e mëdha në dëm të filmave autorialë me buxhet mesatar. Në Nju Jork, megjithatë, ai lavdëroi programin e festivalit si një “dritë” mes trazirave në Hollywood.
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