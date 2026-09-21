Tragjike në Itali, humb jetën në aksident futbollisti 15-vjeçar shqiptar! U përplas kur kthehej me biçikletë në shtëpi,
Një tragjedi e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali. Manuel Korreshi, vetëm 15 vjeç, ka humbur jetën pasi u përplas nga një makinë teksa po udhëtonte me biçikletë gjatë natës në provincën e Vicenzës.
Ngjarja ndodhi përgjatë Riviera Berica, në komunën Barbarano Mossano. Aksidenti u regjistrua pak pas orës 01:00 të së dielës, më 20 shtator.
Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, 15-vjeçari po udhëtonte me biçikletë në rrugën provinciale 247, në drejtim të veriut, kur u përplas nga pas nga një automjet që po lëvizte në të njëjtin drejtim.
Përplasja ishte e fortë. Manueli u përplas në asfalt dhe më pas përfundoi në kanalin anës rrugës, disa metra larg vendit të goditjes.
Drejtuesi i automjetit ndaloi menjëherë dhe telefonoi shërbimet e emergjencës.
Ekipi mjekësor mbërriti në vendngjarje dhe gjeti 15-vjeçarin pa ndjenja. Ai u intubua në vend dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit San Bortolo të Vicenzës, ku u shtrua në repartin e terapisë intensive pediatrike.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve dhe pas disa orësh mes jetës dhe vdekjes, gjendja e tij nuk u përmirësua.
Manuel Korreshi ndërroi jetë pak para orës 20:00.
Drejtuesi i automjetit, i cili ndaloi pas aksidentit, u tha karabinierëve se nuk e kishte parë biçikletën.
“Ishte shumë errët. Nuk e pashë fare deri në momentin kur u gjenda papritur përballë tij”, mësohet të ketë deklaruar ai, ende i tronditur nga ngjarja.
Karabinierët e Vicenzës kryen verifikimet në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për të përcaktuar dinamikën e saktë të aksidentit dhe përgjegjësitë e mundshme.
Autoritetet duhet të verifikojnë gjithashtu nëse biçikleta e 15-vjeçarit kishte të ndezur ndriçimin në momentin e përplasjes.
Prokuroria pritet të vlerësojë edhe mundësinë e sekuestrimit të automjetit dhe biçikletës, ndërsa rasti mund të hetohet si vrasje rrugore, në varësi të elementeve që do të dalin nga hetimet.
Manuel Korreshi jetonte në Castegnero Nanto, së bashku me nënën e tij. Prindërit e tij janë me origjinë shqiptare.
15-vjeçari ishte nxënës në institutin Lampertico në Vicenza dhe kishte pasion të madh futbollin.
Ai kishte luajtur më herët në ekipet e të rinjve të Longare Castegnero, ndërsa së fundmi ishte pjesë e ekipit U16 të Este, në provincën e Padovës. Madje, Manueli kishte arritur të shënonte edhe një gol me skuadrën e tij të re.
Lajmi për vdekjen e tij ka tronditur familjarët, shokët e shkollës dhe bashkëlojtarët.
“Fluturo lart, bomber”, shkruan miqtë e tij në homazhet e para në rrjetet sociale.
Kryetarja e bashkisë Castegnero Nanto, Manuela Vecchiatti, shprehu dhimbjen e komunitetit pas lajmit tragjik.
“Është një dramë që na ka prekur thellësisht. Manuel ishte një djalë vetëm 15 vjeç dhe vdekja e tij ka tronditur të gjithë komunitetin tonë. Në këtë moment, mendimet tona shkojnë mbi të gjitha te familja e tij, të cilës i qëndrojmë pranë në dhimbje”, u shpreh ajo.
Mesazhet e miqve të tij kanë qenë të shumta: “Pusho në paqe, Manu”, “Përgjithmonë njëri prej nesh”, “U largove shumë herët”.
Hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit vijojnë.
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