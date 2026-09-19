Trajneri i Kombëtares, Maran: Grudën, Mehmetin dhe Kurtulën i duam te Shqipëria, por zgjedhja mbetet në dorën e tyre
Pas listës së grumbulluar për 4 ndeshjet e radhës në Ligën e Kombeve, trajneri i Kombëtares, Roberto Maran, ka dalë në konferencë për shtyp. Ai ka folur edhe lojtarët që nuk janë bindur t’i bashkohen kuqezinjve.
“Kam folur shumë qartë me Berishën, sepse është shumë e rëndësishme për mua, mjafton të jetë cilësor, nuk ka lidhje nëse është 17 apo 37. Është shumë portier i mirë, edhe po të ishte Strakosha pjesë, zgjedhja do të behej me meritë.
Gruda, Adri Mehmeti dhe Kurtulan? Të gjithë e dinë interesin tonë për ta, procedurat janë bërë, por gjithçka mbetet te zgjedhja. Le të flasim për ata që janë këtu me ne. Nuk ka qenë e lehtë për ta bërë këtë listë, ka edhe lojtarë të tjerë që mund të ishin grumbulluar, shpresoj të marrim më të mirën.
Në qershor janë bërë gjëra pozitive dhe negative, kemi marrë indikacione të rëndësishme, do të punojmë në çështje të ndryshme. Do mundohemi të përmirësojmë disa gjëra në këto ndeshje”, tha Maran.
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