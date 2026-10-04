Tre koproduksione të TRT-së në garën për Oscar 2027: Turqia me «Like a Limbless Tree»-në, Japonia me «All of a Sudden»-in e Hamaguchi-t
Regjisori fitues i Oscar-it, Ryusuke Hamaguchi, rikthehet në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar me dramën që ndau çmimin e aktores më të mirë në Kanë, ndërsa Turqia zgjedh filmin e Tunç Davut që debutoi në Festivalin e Antalias.
Tri filma të koprodhuar nga transmetuesi publik turk TRT kanë hyrë zyrtarisht në garën për filmin më të mirë ndërkombëtar në edicionin e 99-të të çmimeve Oscar, pasi u përzgjodhën si kandidatura kombëtare nga Franca, Turqia dhe Japonia, siç njofton Bosphorus News më 4 tetor.
Japonia ka zgjedhur «All of a Sudden» të Ryusuke Hamaguchi-t — hera e dytë që regjisori përfaqëson vendin në këtë kategori, pas fitores historike me «Drive My Car» në 2022, filmi i parë japonez i nominuar ndonjëherë edhe për filmin më të mirë. Drama treorëshe, një koproduksion Francë–Japoni–Gjermani–Belgjikë i xhiruar në frëngjisht e japonisht, u shfaq në garën zyrtare të Festivalit të Kanës 2026, ku Virginie Efira dhe Tao Okamoto ndanë çmimin për aktoren më të mirë. Kompania NEON do ta nxjerrë filmin në kinematë amerikane më 25 nëntor, pas shfaqjeve në festivalet e Torontos dhe Nju Jorkut.
Turqia ka përzgjedhur «Kesilmiş Bir Ağaç Gibi» («Like a Limbless Tree») të Tunç Davut. Filmi pati premierën botërore në edicionin e 62-të të Festivalit të Filmit në Antalia në tetor 2025, më pas u shfaq në festivalet e Bosforit dhe të Ankarasë, ku montazheri Naim Kanat mori çmimin e montazhit më të mirë në Bosfor.
Treshja e TRT-së plotësohet me «Minotaur»-in e Andrey Zvyagintsev, fituesin e Çmimit të Madh në Kanë, të cilin Franca e kishte zgjedhur më herët si kandidaturën e saj. Sipas deklaratës së TRT-së, të tria filmat do të garojnë në kategorinë e filmit ndërkombëtar në ceremoninë e 99-të të Oscar-ëve, që mbahet në mars 2027.
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