SRCE: Të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje duhet të deklarohen qartë për shfrytëzimin e litiumit
Këshilli për energjinë dhe minierat i partisë "Srbija centar" kërkon që të gjitha forcat politike të deklarohen për projektin "Jadar" para zgjedhjeve të 25 tetorit.
Partia “Srbija centar” (SRCE) kërkon që të gjitha forcat politike që marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit të deklarohen qartë për çështjen e shfrytëzimit të litiumit, siç njofton gazeta Danas. Sipas këshillit të partisë për energjinë dhe minierat, ky është momenti optimal që të gjithë të marrin pozicion, pasi çështja “po e shtyp më seriozisht përditshmërinë e shoqërisë në Serbi”.
“Ka ardhur koha që Serbia ta mbyllë përfundimisht këtë çështje sipas vullnetit shumicë të qytetarëve të saj”, thuhet në deklaratën e SRCE-së, të cituar nga Danas. Partia thekson se vetë ajo ka marrë një qëndrim “të qartë kristal”: ndalimin e shfrytëzimit të litiumit dhe të projektit “Jadar”, duke u rreshtuar në “bllokun e shumicës së Serbisë kundër këtij projekti”.
Këshilli i SRCE-së akuzon pushtetin se mendon “të kundërtën e shumicës së Serbisë” për këtë çështje dhe se zyrtarë si kryetarja e kuvendit Ana Brnabiç dhe ministrja në largim e minierave dhe energjisë Dubravka Đedović-Handanović “prej vitesh po përpiqen pa sukses t’u shpjegojnë qytetarëve të gjitha të mirat e projektit ‘Jadar'”.
SRCE kujton edhe atë që e quan “mashtrim të pushtetit” në prag të zgjedhjeve parlamentare të 2023-it, kur — nën presionin e madh të publikut — u deklarua se projekti “Jadar” ishte tërhequr përgjithmonë, por që “pas formimit të qeverisë së re u përpoqën ta ringjallnin me dyer të hapura”. “Nuk ka asnjë dyshim se do të përpiqeshin sërish po të qëndronin në pushtet edhe pas 25 tetorit”, thuhet në deklaratë.
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