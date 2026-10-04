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04 Tet 2026
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Serbia

SRCE: Të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje duhet të deklarohen qartë për shfrytëzimin e litiumit

Këshilli për energjinë dhe minierat i partisë "Srbija centar" kërkon që të gjitha forcat politike të deklarohen për projektin "Jadar" para zgjedhjeve të 25 tetorit.

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Partia “Srbija centar” (SRCE) kërkon që të gjitha forcat politike që marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit të deklarohen qartë për çështjen e shfrytëzimit të litiumit, siç njofton gazeta Danas. Sipas këshillit të partisë për energjinë dhe minierat, ky është momenti optimal që të gjithë të marrin pozicion, pasi çështja “po e shtyp më seriozisht përditshmërinë e shoqërisë në Serbi”.

“Ka ardhur koha që Serbia ta mbyllë përfundimisht këtë çështje sipas vullnetit shumicë të qytetarëve të saj”, thuhet në deklaratën e SRCE-së, të cituar nga Danas. Partia thekson se vetë ajo ka marrë një qëndrim “të qartë kristal”: ndalimin e shfrytëzimit të litiumit dhe të projektit “Jadar”, duke u rreshtuar në “bllokun e shumicës së Serbisë kundër këtij projekti”.

Këshilli i SRCE-së akuzon pushtetin se mendon “të kundërtën e shumicës së Serbisë” për këtë çështje dhe se zyrtarë si kryetarja e kuvendit Ana Brnabiç dhe ministrja në largim e minierave dhe energjisë Dubravka Đedović-Handanović “prej vitesh po përpiqen pa sukses t’u shpjegojnë qytetarëve të gjitha të mirat e projektit ‘Jadar'”.

SRCE kujton edhe atë që e quan “mashtrim të pushtetit” në prag të zgjedhjeve parlamentare të 2023-it, kur — nën presionin e madh të publikut — u deklarua se projekti “Jadar” ishte tërhequr përgjithmonë, por që “pas formimit të qeverisë së re u përpoqën ta ringjallnin me dyer të hapura”. “Nuk ka asnjë dyshim se do të përpiqeshin sërish po të qëndronin në pushtet edhe pas 25 tetorit”, thuhet në deklaratë.

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