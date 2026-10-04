Irani emëron ministër të përkohshëm të Naftës: Hamid Bord zëvendëson Paknejad-in
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian emëroi Hamid Bordin ministër të përkohshëm të Naftës, pasi pranoi dorëheqjen e Mohsen Paknejad-it, njoftuan mediat shtetërore, siç raporton Al Jazeera. Bord ka shërbyer më parë si drejtor ekzekutiv i Kompanisë Kombëtare të Naftës së Iranit (NIOC), pasi kishte menaxhuar më herët rajonet jugore të pasura me naftë të Iranit.
“Pas pranimit të dorëheqjes së Mohsen Paknejad-it, Hamid Bord u emërua ministër i përkohshëm i Naftës,” raportuan mediat shtetërore. Ndryshimi në krye vjen në një kohë kur industria iraniane e naftës po përballet me sfida prodhimi, eksporti dhe infrastrukture mes luftës me SHBA-në dhe Izraelin.
Dorëheqja pason javë pasigurie mbi pozicionin e Paknejad-it, pas raportimeve për tensione në Ministrinë e Naftës, sipas mediave iraniane.
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