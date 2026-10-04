11 “votues fantazmë” të regjistruar në një shtëpi të braktisur në qendër të Beogradit — Nova.rs denoncon rastin e ri të mundshëm të vjedhjes së zgjedhjeve
Banori i Beogradit Goran Limić denoncon se në një shtëpi të braktisur prej dy dekadash në oborrin e tij, në Gundulićev venac, figurojnë 11 votues të regjistruar; ankesa e tij prej më shumë se dhjetë ditësh ende pa përgjigje nga institucionet.
Një rast i ri i mundshëm i manipulimit të listave zgjedhore në Serbi po trondit fushatën parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, siç raporton portali Nova.rs. Në një shtëpi të braktisur prej të paktën dy dekadash në qendër të Beogradit, në Gundulićev venac, figurojnë të regjistruar plot 11 votues.
Denoncimi vjen nga Goran Limić, një banor i Beogradit, i cili — sipas rrëfimit të tij për Nova.rs — e vuri re rastin pasi një mik i tij kontrolloi listat përmes platformës për verifikimin e listave zgjedhore. Shtëpia, e ndërtuar para lindjes së tij dhe pa leje ndërtimi, nuk ka dritare drejt oborrit dhe është e braktisur plotësisht: “nuk ka njerëz, nuk ka dritë, nuk ka asgjë — vetëm hekura në dyer e dritare me xhama të thyer”, rrëfen ai.
Limić e verifikoi pretendimin në portalin zyrtar të Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Pushtetit Lokal dhe më 24 shtator paraqiti ankesë në Komisionin për Revizionin e Listës Zgjedhore. “Merrni numrin e ankesës dhe kodin PIN për ta ndjekur — por pas më shumë se dhjetë ditësh statusi është vetëm ‘ankesa e pranuar’. Ndoshta do marr përgjigje në nëntor, kur zgjedhjet të kenë përfunduar”, thotë ai me ironi për Nova.rs, duke u bërë thirrje qytetarëve të kontrollojnë mjedisin e tyre të afërt.
Rasti vjen në një moment kur tensionet për rregullsinë e zgjedhjeve të 25 tetorit janë në kulm, me opozitën dhe organizatat vëzhguese që akuzojnë pushtetin për manipulim të listave zgjedhore. Nova.rs kujton se qytetarët mund t’i raportojnë “votuesit fantazmë” në stacionin policor lokal dhe pranë organizatave vëzhguese si CRTA.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.