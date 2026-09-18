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Amerika

Trump: Çmimet e larta të karburanteve janë “një çmim i vogël për t’u paguar” për luftën me Iranin

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Tabelë çmimesh karburantesh në SHBA. Foto e lirë: Wikimedia Commons (CC0), Hermann Luyken.

Në një miting në Karolinën e Veriut, presidenti Donald Trump u përpoq të zbutte shqetësimet për rritjen e çmimeve të karburanteve, duke thënë se është “një çmim shumë i vogël për t’u paguar” për luftën e SHBA-ve me Iranin.

Presidenti amerikan foli në një miting në Gastonia, Karolina e Veriut, më 16 shtator, ku u shfaq krah kandidatit republikan për Senat Michael Whatley, i cili garon kundër demokratit Roy Cooper. Në fjalën e tij, Trump iu kundërpërgjigj kritikave për shtrenjtimin e karburanteve, duke këmbëngulur se sakrifica ekonomike ia vlen.

“Është një çmim shumë i vogël për t’u paguar për atë që kemi bërë. Mbajeni mend këtë. Është pak më shumë. Sinqerisht, edhe sikur të ishte shumë më shumë… Por kjo do të vijë duke u shembur”, tha presidenti para mbështetësve të tij.

Ndërkohë, shifrat zyrtare tregojnë një tablo të rëndë për konsumatorët amerikanë. Sipas AAA, mesatarja kombëtare e çmimit të karburantit arriti në 4.43 dollarë për gallon të enjten, më 17 shtator — shtatë centë më shumë se një ditë më parë, 37 centë më shumë se një muaj më parë dhe më shumë se 1.20 dollarë më shumë se një vit më parë.

Rritja e çmimeve që nga fillimi i luftës së SHBA-ve me Iranin, më shumë se gjashtë muaj më parë, është kthyer në një burim të thellë pakënaqësie publike dhe po e rëndon ndjeshëm popullaritetin e presidentit. Çmimet e larta të karburanteve dhe kostoja e jetesës po e godasin drejtpërdrejt xhepin e familjeve amerikane, duke e bërë këtë çështje një nga betejat më të vështira politike për Shtëpinë e Bardhë.

Edhe sondazhet e fundit e konfirmojnë këtë trend. Sipas sondazhit të Marquette University Law School, të publikuar më 15 shtator, vetëm 37% e amerikanëve miratojnë performancën e Trump — niveli më i ulët i miratimit gjatë mandatit të tij të dytë. Miratimi i tij ra në tetë çështje, përfshirë karburantet dhe inflacionin: vetëm 19% miratojnë menaxhimin e inflacionit dhe kostos së jetesës, ndërsa 20% miratojnë menaxhimin e çmimeve të karburanteve.

Burimi: USA Today

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