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Amerika

Trump thotë se i dha Warsh-it “leje” për rritjen e normave — “hall pass”, reagojnë ish-zyrtarët e Fed-it

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Kevin Warsh gjatë ceremonisë së betimit si kryetar i Rezervës Federale
Kevin Warsh gjatë ceremonisë së betimit si kryetar i Rezervës Federale, 22 maj 2026. Foto e lirë: Shtëpia e Bardhë / Wikimedia Commons (domain publik).

Presidenti Donald Trump deklaroi mbrëmjen e së mërkurës se kryetari i Rezervës Federale, Kevin Warsh, veproi me lejen e tij kur votoi rritjen e normave të interesit — një pretendim që ish-zyrtarë të bankës qendrore dhe vëzhgues të tregut e quajnë të pabesueshëm dhe potencialisht të rrezikshëm për pavarësinë e Fed-it.

Rezerva Federale javën e kaluar bëri rritjen e parë të normave të interesit në tre vjet. Warsh — kryetari i zgjedhur nga vetë Trump — drejtoi një vendim unanim për rritjen, një lëvizje që Shtëpia e Bardhë nuk e dëshironte.

Mbrëmjen e së mërkurës, Trump u tha gazetarëve: “I talked to Kevin and I said you might as well vote with the board because it’s not going to matter… I said, ‘Do what you want because it doesn’t matter’ because he doesn’t have the votes” — duke nënkuptuar se Warsh nuk kishte rrugëdalje tjetër, meqenëse komiteti ishte, sipas tij, armiqësor.

Eric Rosengren, ish-presidenti i Fed-it të Bostonit, e komentoi për CNN: “It’s an unusual and unfortunate comment to make. Clearly, the Fed chair does not need the president’s permission to raise rates. The implication is that the chair got a hall pass. I have no idea how truthful the comment was.”

Edhe Krishna Guha nga Evercore ISI theksoi se tregu beson se Warsh e mbajti këtë vendim vetë, me mbështetjen e fortë të komitetit: “there is no evidence… that Warsh was dragged into this by colleagues — or permissioned by the president.”

Ndërkohë, vetë Warsh iu shmang pyetjeve për Trump në konferencën për shtyp të së mërkurës: “I’m not a Wall Street newsletter. Part of the independence of the Federal Reserve is we stay in our lane. Independence is a two-way street.” I pyetur kur kishte folur për herë të fundit me presidentin, ai u përgjigj: “I don’t have anything for you on discussions with the president” — një përgjigje që analisti Tim Mahedy e quajti “të çuditshme”.

Sipas vëzhguesve, rreziku qëndron te fakti se deklaratat e Trump nxisin dyshimet e verës se Warsh mund të mos jetë vërtet i pavarur — dhe një Fed që vepron sipas dëshirave të Shtëpisë së Bardhë mund të humbasë kontrollin mbi normat e tregut, duke rritur kostot e kredive dhe hipotekave për qytetarët.

Pavarësisht kësaj, reagimi fillestar i Trump ishte relativisht i butë: ndërsa kolegët e Warsh-it i sulmoi si “shumë armiqësorë” dhe “shumë politikë”, kryetarin e kurseu: “He’s a good man, Kevin Warsh.”

Burimi: CNN

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