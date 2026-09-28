Nafta mbi 106 dollarë, bursat aziatike hapin javën me kujdes: rendimentet e bonove në maksimumin e 20 viteve
Aksionet në Azi hapën javën me kujdes të hënën, teksa nafta fitoi terren sërish mes dyshimeve në rritje se Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të arrijnë së shpejti një armëpushim, ndërsa bonot qeveritare u gjendën nën presion në një javë të mbushur me të dhëna ekonomike, siç njofton Reuters.
Gjatë fundjavës, presidenti amerikan Donald Trump e hodhi poshtë propozimin iranian për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke thënë se bisedimet do të vazhdojnë këtë javë, edhe pse Teherani nuk po tregon shenja për t’i zbutur kushtet.
Nafta Brent u rrit 1.6% në 106.00 dollarë për fuçi, duke e çuar fitimin mujor në 17%, ndërsa nafta amerikane u shtrenjtua 1.1% në 93.47 dollarë. Mungesa e kapacitetit të rafinimit ka çuar ndërkohë çmimet e dizelit në nivele rekord historike, shumë mbi ato të naftës bruto — një zhvillim që rrit rrezikun që inflacioni të bëhet i qëndrueshëm në çmime dhe paga.
Bankat qendrore kanë nisur një raund të ri shtrëngimi të politikës monetare, me Bankën e Rezervës së Australisë që pritet të rrisë normat të martën. Tregjet po vlerësojnë me 66% gjasat që Rezerva Federale amerikane ta rrisë normën e interesit për të dytin muaj radhazi në tetor. Rendimenti i bonove 30-vjeçare amerikane arriti 5.5185%, afër maksimumit që nga viti 2004, me një rritje prej 27 pikësh bazë gjatë shtatorit, ndërsa ato 2-vjeçare janë rritur me 55 pikë bazë këtë muaj. Strategjisti i Bank of America, Mark Cabana, tha: “Rivlerësimi mund të mos ndalet derisa të ketë prova të qarta që kushtet financiare janë bërë mjaftueshëm shtrënguese”.
Në kalendarin e të dhënave, raporti i punësimit amerikan për shtatorin, që publikohet të premten, pritet të tregojë 85,000 vende të reja pune dhe papunësinë në 4.1%. Indeksi i dollarit u ngjit në maksimumin e dy muajve në 101.39; euro tregtohej në 1.1380 dollarë, dollari në 157.53 jen dhe stërlina në 1.3228 dollarë, ndërsa ari zbriti 0.5% në 4,262 dollarë për onca. Masa GDPNow e Fed-it të Atlantës parashikon rritje ekonomike prej 5.0% për tremujorin. Kryeekonomisti i JPMorgan, Bruce Kasman, u shpreh se “zgjerimi global duket se ka hyrë në një fazë force të gjerë që shihet rrallë në dy dekadat e fundit”. Në tregjet aziatike, indeksi Nikkei u rrit 0.8%, ndërsa aksionet koreane ranë 0.6%, sipas Reuters.
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