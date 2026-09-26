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Konflikti SHBA - Iran

Trump e hedh poshtë propozimin e Iranit për armëpushim 7-ditor, pret rifillimin e sulmeve ajrore pas zgjedhjeve të mesmandatit

Presidenti amerikan e refuzoi ofertën e Teheranit, e cila lidhej me rihapjen e Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve bërthamore; sipas Wall Street Journal, ai u tha ndihmësve se është "e mundshme" që sulmet ajrore amerikane të rifillojnë pas zgjedhjeve të nëntorit.

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Presidenti amerikan Donald Trump. Foto: Shtëpia e Bardhë

Presidenti amerikan Donald Trump e ka hedhur poshtë propozimin e Iranit për një armëpushim shtatë-ditor, raportoi të premten Wall Street Journal duke cituar zyrtarë amerikanë. Sipas gazetës, Trump u tha ndihmësve se është “e mundshme” që Shtetet e Bashkuara të rifillojnë sulmet ajrore kundër Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit.

Propozimi iranian, i përcjellë përmes ndërmjetësve në Katar dhe i konfirmuar nga ministri i Jashtëm Abbas Araghchi në Kombet e Bashkuara, parashikonte që Teherani të rihapte ngushticën e Hormuzit dhe të rifillonte bisedimet për çmontimin e programit bërthamor në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane, plus lehtësim sanksionesh dhe shkrirjen e fondeve të ngrira.

Mirëpo Trump mbetet “skeptik” se Irani do t’i pranojë kërkesat amerikane, dhe zyrtarët amerikanë i kanë bërë të qartë Teheranit se presidenti “nuk ka ndërmend” ta heqë bllokadën detare. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha Reuters-it këtë javë se “sanksionet dërrmuese” dhe “një nga bllokadat më të suksesshme në histori” e kanë rrënuar ekonominë iraniane — dhe se Trump preferon të presë “kolapsin e pashmangshëm iranian” në vend që të “luhet” nga regjimi.

Në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara, Trump paralajmëroi Teheranin se SHBA-ja mund ta “asgjësojë” Iranin. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment mbi raportimin e Wall Street Journal-it.

Burimi: New York Post / Wall Street Journal — https://nypost.com/2026/09/25/us-news/trump-rejects-irans-seven-day-cease-fire-proposal-expects-airstrikes-to-resume-after-midterm-elections-report/

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