“A Long Winter” i Andrew Haigh merr datën e kinemasë në Britani: MUBI shpall 15 janarin 2027 dhe posterin e ri
Drama e re e regjisorit të "All of Us Strangers", me Fred Hechinger dhe Ebon Moss-Bachrach, do të ketë premierën britanike më 14 tetor në Festivalin e Filmit të Londrës.
Regjisori britanik Andrew Haigh, i njohur për dramën e vlerësuar “All of Us Strangers”, kthehet me filmin e tij më të ri, “A Long Winter”. Platforma MUBI njoftoi se filmi do të dalë në kinematë e Britanisë së Madhe më 15 janar 2027, duke zbuluar njëkohësisht edhe posterin zyrtar të filmit.
Nëse “All of Us Strangers” zhvillohej në rrugët e zhurmshme të Londrës, “A Long Winter” e zhvendos aksionin në dimrin e pamëshirshëm të Malit Shkëmbore të Kolorados, në vitin 1951. Në qendër të historisë është një djalë i vogël, jeta e të cilit përmbyset kur nëna e tij zhduket në natyrë. Babai, djali dhe i gjithë qyteti tronditen nga zhdukja dhe nisen në kërkim të saj, në një udhëtim që shndërrohet në një zbulim të vetvetes.
Në krye të kastit qëndron Fred Hechinger në rolin e djalit, ndërsa në kasti përfshihen gjithashtu Ebon Moss-Bachrach dhe Caitríona Balfe, si dhe Kit Connor dhe D’Pharaoh Woon-A-Tai — një mini-ribashkim nga kasti i filmit “Warfare”. Fotografia i përket André Turpin, i cili sjell në ekran peizazhe të akullta dimri.
Filmi pati premierën botërore në Festivalin e Filmit të Telluride 2026 dhe do të ketë premierën britanike më 14 tetor, në kuadër të edicionit të 70-të të Festivalit të Filmit të Londrës (BFI). Një trailer pritet të publikohet së shpejti.
Burimi: Empire
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