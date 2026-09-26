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26 Sht 2026
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Mish

Karnıyarık — patëllxhanët turq të mbushur me mish të grirë (“barku i hapur”)

Një klasik i kuzhinës otomane: patëllxhanë të butë të pjekur, të mbushur me mish të grirë të erëzuar dhe domate, në salcë — gjella që shkrin në gojë.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 4 porcione):

  • 4 patëllxhanë mesatarë
  • 350 g mish viçi të grirë
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 domate të qëruara, të grira
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 2 lugë gjelle pastë domatesh
  • 1 spec jeshil, i grirë
  • Vaj ulliri
  • Kripë, piper i zi, piper i kuq
  • Majdanoz i freskët, i grirë
  • 1 gotë ujë të nxehtë

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Hiq lëkurën e patëllxhanëve me shirita gjatësorë („zebër“) dhe bëj një prerje të thellë gjatësore në mes të secilit, pa e ndarë në dy pjesë. Kriposi dhe lër 20 minuta që të dalë hidhërimi; shpëlaj dhe thaj me letër kuzhine.
  2. Ngroh vaj ulliri në tigan dhe skuq patëllxhanët nga të dyja anët derisa të zbuten lehtë. Rradhiti në një tepsi pjekjeje.
  3. Në të njëjtin tigan skuq qepën derisa të zbutet, shto mishin e grirë dhe gatuaj derisa të marrë ngjyrë. Shto specin jeshil, hudhrën, pastën e domateve dhe domatet e grira; gatuaj 5–7 minuta. Erëzo me kripë, piper të zi e të kuq dhe majdanoz.
  4. Hap me kujdes „barkun“ e secilit patëllxhan dhe mbushe me përzierjen e mishit. Sipër vendos një fetë domateje dhe një fetë spec jeshil.
  5. Trete 1 lugë gjelle pastë domatesh në gotën me ujë të nxehtë, kripos lehtë dhe derdhe rreth patëllxhanëve në tepsi.
  6. Piq në furrë të parangrohur në 180°C për 30–35 minuta, derisa patëllxhanët të jenë krejtësisht të butë.
  7. Servo të nxehtë me oriz pilaf dhe kos natyral, spërkatur me majdanoz.

KOHA: ~25 minuta përgatitje + 20 minuta qëndrimi me kripë, 35–40 minuta pjekje. PORCIONE: 4.

Foto: Alpha / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

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