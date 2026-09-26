Karnıyarık — patëllxhanët turq të mbushur me mish të grirë (“barku i hapur”)
Një klasik i kuzhinës otomane: patëllxhanë të butë të pjekur, të mbushur me mish të grirë të erëzuar dhe domate, në salcë — gjella që shkrin në gojë.
PËRBËRËSIT (për 4 porcione):
- 4 patëllxhanë mesatarë
- 350 g mish viçi të grirë
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 domate të qëruara, të grira
- 2 thelpinj hudhre, të shtypur
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 spec jeshil, i grirë
- Vaj ulliri
- Kripë, piper i zi, piper i kuq
- Majdanoz i freskët, i grirë
- 1 gotë ujë të nxehtë
HAPAT E PËRGATITJES:
- Hiq lëkurën e patëllxhanëve me shirita gjatësorë („zebër“) dhe bëj një prerje të thellë gjatësore në mes të secilit, pa e ndarë në dy pjesë. Kriposi dhe lër 20 minuta që të dalë hidhërimi; shpëlaj dhe thaj me letër kuzhine.
- Ngroh vaj ulliri në tigan dhe skuq patëllxhanët nga të dyja anët derisa të zbuten lehtë. Rradhiti në një tepsi pjekjeje.
- Në të njëjtin tigan skuq qepën derisa të zbutet, shto mishin e grirë dhe gatuaj derisa të marrë ngjyrë. Shto specin jeshil, hudhrën, pastën e domateve dhe domatet e grira; gatuaj 5–7 minuta. Erëzo me kripë, piper të zi e të kuq dhe majdanoz.
- Hap me kujdes „barkun“ e secilit patëllxhan dhe mbushe me përzierjen e mishit. Sipër vendos një fetë domateje dhe një fetë spec jeshil.
- Trete 1 lugë gjelle pastë domatesh në gotën me ujë të nxehtë, kripos lehtë dhe derdhe rreth patëllxhanëve në tepsi.
- Piq në furrë të parangrohur në 180°C për 30–35 minuta, derisa patëllxhanët të jenë krejtësisht të butë.
- Servo të nxehtë me oriz pilaf dhe kos natyral, spërkatur me majdanoz.
KOHA: ~25 minuta përgatitje + 20 minuta qëndrimi me kripë, 35–40 minuta pjekje. PORCIONE: 4.
Foto: Alpha / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
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