Huthi-t lëshojnë raketë balistike drejt Khamis Mushait-it dhe dy dronë drejt Riadit — koalicioni saudit: të gjitha u rrëzuan
Mbrojtja ajrore saudite interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike drejt qytetit Khamis Mushait dhe dy dronë të tjerë drejt kryeqytetit Riad herët të shtunën, njoftoi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen përmes postimeve në X.
Sistemet e mbrojtjes ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen kanë interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t, grupi jemenas i mbështetur nga Irani, drejt qytetit Khamis Mushait, njoftoi herët të shtunën zëdhënësi i koalicionit në një postim në X. Sulmi shënon vazhdimin e ofensivës ajrore të Huthi-t ndaj territorit saudit në kuadër të luftës së vazhdueshme mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, ku Huthi-t veprojnë si aleatët kryesorë rajonalë të Teheranit.
Më herët gjatë natës, koalicioni kishte njoftuar se mbrojtja ajrore kishte interceptuar dhe shkatërruar gjithashtu dy dronë të lëshuar nga Huthi-t drejt kryeqytetit Riad. Sipas koalicionit, të tria projektilët u neutralizuan para se të arrinin objektivat e tyre, dhe nuk u raportuan viktima apo dëme në tokë.
Sulmet vijnë ndërsa shtetet e Paktit të Mekës u mblodhën këtë javë në Riad për të riafirmuar angazhimin e tyre për mbrojtjen kolektive të Arabisë Saudite, dhe pas kërcënimeve të Teheranit për “ndërprerje të përhapura” në rajon. Huthi-t, të cilët kontrollojnë kryeqytetin jemenas Sanaa dhe vijën bregdetare të Detit të Kuq, kanë ndërmarrë sulme të vazhdueshme me raketa dhe dronë ndaj objektivave saudite dhe izraelite që prej fillimit të luftës SHBA–Iran.
Arabia Saudite mbetet në alarm të lartë ajror; ditët e fundit koalicioni ka raportuar interceptime të shumta, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në Gjirin Persik dhe rreth Ngushticës së Hormuzit.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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