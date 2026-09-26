Sulmi me dron godet sërish rafinerinë Ilsky në Krasnodar të Rusisë, shkakton zjarr të madh
Zjarr i madh shpërtheu natën e 26 shtatorit në rafinerinë Ilsky në Krasnodar Krai të Rusisë, pas një sulmi të dyshuar me dron, sipas raporteve lokale dhe kanaleve monitoruese.
Një sulm me dron thuhet se ka goditur rafinerinë e naftës Ilsky në rajonin Krasnodar të Rusisë gjatë natës së 26 shtatorit, duke shkaktuar një zjarr të madh në objekt. Pamje filmike dhe raporte lokale tregojnë flakë të mëdha në zonën e rafinerisë, ndërsa aktiviteti me dronë vijonte gjatë gjithë natës.
Kanale monitoruese ruse dhe ukrainase raportuan shpërthime në zonën e rafinerisë gjatë natës. Guvernatori i Krasnodar Krai, Veniamin Kondratiev, konfirmoi se dronët sulmuan distriktin Seversky, ku ndodhet rafineria. Sipas tij, nuk pati të vdekur, por një person u plagos rëndë; mbetjet e dronëve dëmtuan një ndërtesë banimi, ndërsa zjarre shpërthyen në dy ndërmarrje të distriktit — të cilat ai nuk i identifikoi.
Media e pavarur ruse ASTRA raporton se analiza e pamjeve të dëshmitarëve okularë tregon se një nga zjarret ndodhi në rafinerinë Ilsky. The Kyiv Independent shkruan se nuk ka mundur ta verifikojë në mënyrë të pavarur nëse rafineria ishte mes objekteve të goditura.
Rafineria Ilsky ndodhet rreth 500 kilometra larg territorit të kontrolluar nga Ukraina dhe konsiderohet ndër objektet më të mëdha të përpunimit të naftës në Rusinë jugore, me prodhim vjetor prej gati 6.6 milionë tonë karburant. Ajo është goditur vazhdimisht gjatë luftës: deri në qershor ishte sulmuar të paktën 16 herë, sipas ASTRA-s, ndërsa Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës konfirmoi sulm më 2 qershor që shkaktoi zjarr të madh dhe sërish më 8 gusht.
Ukraina po godet gjithnjë e më shpesh rafineritë dhe infrastrukturën energjetike ruse, në një fushatë që synon ndërprerjen e furnizimit me karburant të ushtrisë ruse dhe uljen e të ardhurave që financojnë luftën e Moskës.
Burimi: The Kyiv Independent
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