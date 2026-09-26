Shehbaz Sharif në OKB: Hormuzi dhe Bab al-Mandebi janë “arteriet e ekonomisë globale”, duhet të mbeten të hapura
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka dënuar ashpër në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së atë që ai e quajti “agjendën gjenocidale” të Izraelit në Palestinë, duke dënuar njëkohësisht agresionin kundër Libanit dhe Sirisë. “Duhet të ndalet menjëherë”, tha ai para liderëve botërorë në Nju Jork, sipas transmetimit live të Al Jazeera-s.
Duke iu referuar konfliktit SHBA–Iran, Sharif tha se ngushtica e Hormuzit dhe ngushtica Bab al-Mandeb janë “arteriet e ekonomisë globale” dhe “duhet të mbeten të hapura”. Deklarata vjen në një moment kur Irani e ka mbyllur Hormuzin për anijet tregtare perëndimore dhe SHBA-ja ka vendosur bllokadë detare ndaj porteve iraniane, në luftën që po zgjat prej gati shtatë muajsh.
Rëndësia e qëndrimit të Pakistanit lidhet edhe me Paktin e Mekës për mbrojtjen e përbashkët: të njëjtën ditë, shefat ushtarakë të vendeve të Paktit të Mekës u mblodhën në Riad, ku riafirmuan angazhimin për mbrojtjen e Arabisë Saudite dhe shqyrtuan kërcënimet ndaj mbretërisë, sipas Ministrisë saudite të Mbrojtjes — pas sulmeve huthe me raketa ndaj objektivave saudite.
Fjalimi i Sharifit erdhi ndërkohë që diplomacia në OKB po intensifikohej: ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi i paraqiti Uashingtonit një plan konkret shtatë-ditor për rihapjen e Hormuzit brenda shtatë ditëve, duke thënë se “zgjedhja tani i takon Shteteve të Bashkuara”.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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