🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.44 ▼2.29%
ARI 4,321 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $84,010 ▼ -0.31% ETH $2,690 ▲ +0.48% XRP $1.5636 ▲ +2.2% SOL $121.4500 ▲ +3.63%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.44 ▼2.29 % ARI 4,321 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
«Robin Hood and the Merry Mandem»: Stratford East shpall kastin e pantomimës së festave të fundvitit, me shkrimin e Yolanda Mercy-t Koleksioni i Elaine Wynn sjell 70.3 milionë dollarë në Christie’s: Diebenkorn kryeson shitjen me 17.7 milionë dollarë Stephen Curry në rrugën për t’u bërë lojtari me të ardhurat më të mëdha në histori të NBA-së pas zgjatjes me Warriors Red Sox dhe Yankees përballen në rundin Wild Card të MLB 2026 Karnıyarık — patëllxhanët turq të mbushur me mish të grirë (“barku i hapur”)
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Lideri i Kataib Sayyid al-Shuhada u bën thirrje deputetëve irakianë të refuzojnë presionin amerikan për bllokadën ndaj Iranit

Abu Ala al-Walai tha se Iraku nuk duhet të bëhet pjesë e një "bllokade të padrejtë" ndaj Iranit dhe i kërkoi parlamentit të shtyjë qeverinë të refuzojë kërkesat e Uashingtonit, duke vënë si shembull Rusinë dhe Kinën.

· 2 min lexim
Luftëtar i Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut. Foto arkiv

Abu Ala al-Walai, lideri i grupit të armatosur irakian Kataib Sayyid al-Shuhada, të mbështetur nga Irani, u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit irakian të shtyjnë qeverinë të refuzojë atë që ai e përshkroi si presion amerikan për ta mbështetur bllokadën e SHBA-së ndaj Iranit. Në një deklaratë të publikuar herët të shtunën, al-Walai tha se Iraku nuk duhet të bëhet pjesë e një “bllokade të padrejtë” ndaj Iranit dhe se qëndrimi i Bagdadit duhet të jetë “jo bllokadës”.

Al-Walai i kërkoi deputetëve të punojnë për një vendim qeveritar që refuzon kërkesat amerikane, duke vënë si shembull Rusinë dhe Kinën si vende që sipas tij i kanë kundërshtuar me sukses sanksionet perëndimore dhe “politikat e diktatit”. Deklarata vjen ndërsa Bagdadi po përballet me presion në rritje nga Uashingtoni për të ndërprerë mbështetjen për Teheranin.

Këtë javë, duke iu përgjigjur kërcënimeve me sanksione nga SHBA-ja, Iraku mbylli shërbimet tokësore për disa linja ajrore iraniane në tre aeroporte kryesore, duke i dhënë fund de facto fluturimeve mes dy vendeve — vendim që politikanët pro-iranianë në Bagdad e kishin kundërshtuar hapur. Iraku mbetet i varur nga Irani për tregtinë dhe importin e gazit që furnizon pjesën më të madhe të rrjetit elektrik të vendit, ndërsa eksporti i tij i naftës, kryesisht përmes Hormuzit, po pengohet rëndë nga bllokimi i ngushticës.

Kataib Sayyid al-Shuhada është pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, ombrellës së milicive irakiane të mbështetura nga Irani, të cilat kanë paralajmëruar se do t’i përgjigjen çdo përshkallëzimi amerikan në rajon.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu