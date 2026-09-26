Lideri i Kataib Sayyid al-Shuhada u bën thirrje deputetëve irakianë të refuzojnë presionin amerikan për bllokadën ndaj Iranit
Abu Ala al-Walai tha se Iraku nuk duhet të bëhet pjesë e një "bllokade të padrejtë" ndaj Iranit dhe i kërkoi parlamentit të shtyjë qeverinë të refuzojë kërkesat e Uashingtonit, duke vënë si shembull Rusinë dhe Kinën.
Abu Ala al-Walai, lideri i grupit të armatosur irakian Kataib Sayyid al-Shuhada, të mbështetur nga Irani, u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit irakian të shtyjnë qeverinë të refuzojë atë që ai e përshkroi si presion amerikan për ta mbështetur bllokadën e SHBA-së ndaj Iranit. Në një deklaratë të publikuar herët të shtunën, al-Walai tha se Iraku nuk duhet të bëhet pjesë e një “bllokade të padrejtë” ndaj Iranit dhe se qëndrimi i Bagdadit duhet të jetë “jo bllokadës”.
Al-Walai i kërkoi deputetëve të punojnë për një vendim qeveritar që refuzon kërkesat amerikane, duke vënë si shembull Rusinë dhe Kinën si vende që sipas tij i kanë kundërshtuar me sukses sanksionet perëndimore dhe “politikat e diktatit”. Deklarata vjen ndërsa Bagdadi po përballet me presion në rritje nga Uashingtoni për të ndërprerë mbështetjen për Teheranin.
Këtë javë, duke iu përgjigjur kërcënimeve me sanksione nga SHBA-ja, Iraku mbylli shërbimet tokësore për disa linja ajrore iraniane në tre aeroporte kryesore, duke i dhënë fund de facto fluturimeve mes dy vendeve — vendim që politikanët pro-iranianë në Bagdad e kishin kundërshtuar hapur. Iraku mbetet i varur nga Irani për tregtinë dhe importin e gazit që furnizon pjesën më të madhe të rrjetit elektrik të vendit, ndërsa eksporti i tij i naftës, kryesisht përmes Hormuzit, po pengohet rëndë nga bllokimi i ngushticës.
Kataib Sayyid al-Shuhada është pjesë e Forcave të Mobilizimit Popullor, ombrellës së milicive irakiane të mbështetura nga Irani, të cilat kanë paralajmëruar se do t’i përgjigjen çdo përshkallëzimi amerikan në rajon.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/26/iran-war-live-tehran-offers-us-plan-to-reopen-hormuz-within-seven-days
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