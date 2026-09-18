Trump e mbron në Zyrën Ovale ‘ndalimin’ e CNN, MS NOW dhe Politico: kërcënon edhe New York Times-in dhe Washington Post-in
Presidenti amerikan tha se vendimi për t'i ndaluar mediat nga Shtëpia e Bardhë është 'effective immediately' dhe la të kuptohet se The New York Times dhe The Washington Post mund të jenë të radhës.
Presidenti Donald Trump mbrojti të premten në Zyrën Ovale deklaratën e tij se po “i ndalon” CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë, duke e quajtur vendimin “effective immediately” dhe duke e justifikuar me akuzën se raportojnë “FAKE NEWS”. Ai tha se e ka këtë të drejtë “pavarësisht Amendamentit të Parë”: “If they want to write them, that’s fine. I don’t have to let them into the people’s house.”
Megjithatë, nuk ka asnjë indikacion se administrata ka marrë hapa konkretë për ta zbatuar këtë: gazetarët e CNN qëndruan në vendet e tyre pranë dhomës së brifingut, ndërsa një ekip i CNN udhëtonte si reporteri i caktuar i televizionit me zëvendëspresidentin JD Vance.
CNN reagoi zyrtarisht, duke deklaruar: “We have a right under the U.S. Constitution to do that reporting without hindrance or interference from the government” — dhe paralajmëroi se një ndalim i tillë do të ishte “an illegal assault” ndaj kësaj të drejte. Avokatët e lirisë së shtypit e cilësuan masën si diskriminim pikëpamjesh, ndërsa Reporters Committee for Freedom of the Press tha se një ndalim “will be quickly struck down by the courts if challenged”.
Trump la të kuptohet se mund të ketë edhe ndalime të tjera: “There may be others to join them” — duke përmendur The New York Times dhe The Washington Post, të cilat i quajti “crummy”.
Burimi: CNN
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