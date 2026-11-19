Administrata Trump i kërkon Gjykatës së Lartë të bllokojë rikthimin e mbrojtjes TPS për venezuelasit
Administrata e presidentit Donald Trump i kërkoi të mërkurën, më 18 nëntor, Gjykatës së Lartë të mbajë në fuqi vendimin e qeverisë për t’u hequr mbrojtjen humanitare nga dëbimi qindra mijëra migrantëve venezuelas në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters. Është hera e tretë që çështja shkon në gjykatën më të lartë në këtë betejë ligjore.
Departamenti i Drejtësisë paraqiti një kërkesë urgjente për të pezulluar sërish vendimin e gjyqtarit federal Edward Chen në San Francisko, sipas të cilit zyrtarët nuk kishin autoritet t’i jepnin fund Statusit të Mbrojtur të Përkohshëm (TPS) të dhënë nën presidentin Joe Biden, ndërkohë që sfida ligjore vazhdon. Vendimi i Chen-it hyn në fuqi të premten, më 20 nëntor, nëse një gjykatë apeli ose Gjykata e Lartë nuk e pezullon më tej; Gjykata e Lartë e kishte pezulluar më parë vendimin e Chen-it në tetor 2025.
Sipas dosjes së Departamentit të Drejtësisë, pa ndërhyrje gjyqësore deri më 20 nëntor, Departamenti i Sigurisë Kombëtare do të duhet të rikthejë statusin TPS për qindra mijëra venezuelas pas një ndërprerjeje 19-mujore. Sipas Reuters, rikthimi do të anashkalonte dëbimin e qindra personave me urdhra përfundimtarë largimi dhe do të kërkonte lirimin e menjëhershëm të rreth 1.800 venezuelasve të ndaluar.
Paditësit — mbajtës të TPS-së dhe një grup avokimi — thonë se që nga ndërhyrja e mëparshme e Gjykatës së Lartë, mbajtësit venezuelas të TPS-së janë ndaluar, janë ndarë nga fëmijë shtetas amerikanë, janë dëbuar në Venezuelë dhe madje janë dërguar në “vende të treta” ku nuk kanë lidhje. Në qershor, Gjykata e Lartë mbështeti veprimet e veçanta të administratës për t’i dhënë fund TPS-së për qindra mijëra haitianë dhe sirianë, dhe urdhëroi Gjykatën e Apelit të Qarkut të 9-të ta zbatojë atë vendim edhe në mosmarrëveshjen për venezuelasit.
TPS është një përcaktim që u lejon migrantëve nga vende të goditura nga lufta, fatkeqësitë natyrore ose katastrofa të tjera të jetojnë dhe punojnë në SHBA për sa kohë që kthimi nuk është i sigurt. Venezuela u përcaktua për TPS në 2021 dhe 2023 nën Biden-in, i cili njoftoi zgjatjen vetëm pak ditë para se Trump të kthehej në detyrë.
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