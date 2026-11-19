Anthropic cakton çmimin e IPO-së 83 dollarë për aksion, vlerësimi deri në 1.5 trilionë dollarë
Anthropic ka caktuar çmimin e aksioneve të saj në 83 dollarë për aksion për listimin në Nasdaq, ndërsa tregtimi pritet të nisë të enjten, më 19 nëntor. Sipas BBC-së, me këtë çmim vlerësimi i kompanisë shkon deri në 1.5 trilionë dollarë, duke e vendosur atë mes kompanive më të vlefshme në botë.
Kërkesa për aksionet ka qenë shumë e lartë. Sipas një investitori të hershëm që foli me BBC-në në kushte anonimiteti, aksionet u mbitepruan më shumë se 10 herë. Kjo vjen pasi, më herët këtë muaj, kompania kishte orientuar një diapazon prej 70–78 dollarësh për aksion, që e vlerësonte atë deri në 1.3 trilionë dollarë.
Nga listimi, Anthropic pritet të mbledhë mbi 68 miliardë dollarë nga investitorët fillestarë dhe edhe 26 miliardë dollarë nga vendosje private — rreth 94 miliardë dollarë gjithsej. Kjo shumë është më e madhe sesa ajo që mblodhi SpaceX në qershor, megjithëse debutimi i SpaceX në bursë ishte 2.2 trilionë dollarë dhe aksionet e saj ranë ndjeshëm më pas.
Me këtë hap, Anthropic bëhet kompania e parë amerikane e fokusuar ekskluzivisht te inteligjenca artificiale që del në bursë. Listimi shihet si një provë vendimtare për industrinë, mes pikëpyetjeve nëse investimet gjigante në këtë teknologji do të jenë fitimprurëse. Ndërkohë, OpenAI, rivali më i madh i Anthropic, pritet të dalë në bursë vitin tjetër.
Kompania u themelua nga një grup i udhëhequr nga vëlla e motër Dario dhe Daniela Amodei, ish-punonjës të OpenAI, me fokus te siguria e inteligjencës artificiale. Analistët theksojnë nevojën e kompanisë për financim: Yang Wang nga Counterpoint Research dhe Marta Norton nga Empower ngrenë pyetjen nëse biznesi do të mbajë ritmin me detyrimet qindra-miliardëshe që priten në vitet e ardhshme.
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