Trump për Fox News: SHBA-ja do ta fitojë luftën me Iranin “shumë shpejt”
Presidenti amerikan, në një intervistë nga Presidents Cup në Medinah, thotë se SHBA-ja po korrë sukses si në frontin ushtarak, ashtu edhe në atë ekonomik, dhe nuk e përjashton kthimin te sulmet ushtarake kundër Iranit.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të dielën se beson që Shtetet e Bashkuara do ta fitojnë luftën me Iranin “shumë shpejt”, ndërsa përsëriti se “çelësi” i çdo përfundimi është që Teherani të mos posedojë kurrë një armë bërthamore. Deklaratat u bënë në një intervistë për kanalin Fox News gjatë turneut të golfit Presidents Cup në klubin Medinah pranë Çikagos, siç raporton vetë Fox News.
“Mendoj se ajo që do të ndodhë është se do ta fitojmë luftën shumë shpejt,” tha Trump për gazetaren Aishah Hasnie të Fox News, duke shtuar se beson se çmimet e naftës do të bien në nivelet e para-luftës sapo lufta të përfundojë. Ai tha se SHBA-ja po korrë sukses “si në frontin ushtarak, ashtu edhe në atë ekonomik” — përmes presionit ekonomik dhe aksionit ushtarak kundër Iranit.
I pyetur nëse kthimi te sulmet ushtarake është në tryezë, Trump nuk e përjashtoi: “Është e mundur, por thjesht nuk dua ta them këtë”. Deklarata vjen vetëm një ditë pasi ai hodhi poshtë publikisht propozimin iranian për një armëpushim shtatëditor dhe ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke e quajtur atë “të papranueshëm”, siç njofton live blog-u i Al Jazeera-s për luftën e Iranit.
Intervista u zhvillua në një moment të ndjeshëm: lufta po hyn në muajin e tetë dhe çmimet e larta të karburanteve e kanë kthyer konfliktin në një nga çështjet qendrore të fushatës para zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit në SHBA. Trump e përsëriti edhe një herë vijën e tij të kuqe: “Çelësi është që Irani nuk do të posedojë një armë bërthamore” — një kusht që ai e ka shtruar që nga fillimi i konfliktit.
Nga ana tjetër, Teherani ka insistuar se propozimi i tij për ri-hapjen e Hormuzit brenda shtatë ditësh — në këmbim të ngritjes së bllokadës amerikane dhe lirimit të aseteve të ngrira — mbetet në tryezë, dhe ministri i Jashtëm Abbas Araghchi ka thënë se Irani është i gatshëm edhe për “luftën e fundit”, por preferon diplomacinë, siç transmetoi NBC në intervistën e tij.
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