A’ja Wilson, Caitlin Clark dhe Angel Reese fitojnë çmimet e AP; mesataret e sezonit 2026 në WNBA
A’ja Wilson u shpall Lojtarja e Vitit në WNBA nga Associated Press për të tretin sezon radhazi, ndërsa Angel Reese mori çmimin Lojtarja Mbrojtëse e Vitit. Guardja e Indiana Fever, Caitlin Clark, u vlerësua si Lojtarja që u Rikthye më së miri këtë sezon. Mesataret e tyre për sezonin 2026 ishin: A’ja Wilson — 26.2 pikë, 9.4 kërcime, 3.2 asistime, 1.4 ndërhyrje të ndryshuara (steals) dhe 1.9 bllokime; Caitlin Clark — 22.3 pikë, 4.0 kërcime, 8.3 asistime, 1.1 steals dhe 0.5 bllokime; Angel Reese — 16.4 pikë, 12.1 kërcime, 2.8 asistime, 1.8 steals dhe 0.7 bllokime.
Siç raporton Bleacher Report, Wilson mori 15 nga 17 votat e para dhe u bë lojtaria e parë që e fiton çmimin për katërtën herë, duke thyer baraspeshën me Breanna Stewart që nga fillimi i çmimit në 2016. 30-vjeçarja ka në koleksion katër MVP të ligës, tri tituj të WNBA-së, tri tituj si lider skorer, tri çmime për Lojtaren Mbrojtëse të Vitit, një çmim Rookie të Vitit, dy MVP të finales së WNBA-së, gjashtë herë lider në bllokime, gjashtë përzgjedhje në All-WNBA dhe pesë përzgjedhje në All-Defensive. “That’s got a nice ring to it,” tha Wilson, sipas Associated Press.
Clark u rikthye pas një sezoni të shkurtër me vetëm 13 ndeshje dhe arriti rekorde personale në pikë, përqindje gjuajtjesh (44.6%) dhe trepikëshash (36.1%), duke përfunduar e dyta në ligë për asistime për ndeshje. Aces dhe Fever do të përballen në rundin e parë të playoff-it, një ripërsëritje e gjysmëfinales së vitit të kaluar, kësaj radhe me Clark në fushë. Angel Reese pati sezonin e saj të parë me Atlanta Dream që i çoi në vendin e 4-t, u përzgjodh All-Star për herën e tretë dhe ndihmoi SHBA-në të fitonte medaljen e artë në Kupën Botërore të FIBA 2026 me paraqitje të forta mbrojtjeje.
Sipas Bleacher Report, të treja hyjnë në fazën e playoff-it të dielën: Clark dhe Wilson do të përballen në Las Vegas, ndërsa Reese dhe Dream do të presin Washington Mystics; një rrugë fituese do të jetë e nevojshme për t’i sjellë ato përballë njëra-tjetrës në Finalet e WNBA-së.
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