🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 93.07 ▲0.71%
ARI 4,256 ▼1.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $84,054 ▼ -0.38% ETH $2,672 ▼ -0.85% XRP $1.5130 ▼ -0.47% SOL $121.7700 ▲ +0.61%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 93.07 ▲0.71 % ARI 4,256 ▼1.51 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 93.07 ▲0.71 % ARI 4,256 ▼1.51 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
Nafta mbi 106 dollarë, bursat aziatike hapin javën me kujdes: rendimentet e bonove në maksimumin e 20 viteve Jalen Duren mund të mungojë në media day për shkak të mosmarrëveshjeve me Pistons Lëvizjet kryesore të agjentëve të lirë në MLB para përfundimit të sezonit 2026 «Shtëpia e së ardhmes»: LACMA hap dy ekspozita mbi vizionet e banesës moderne Palak Paneer — gjella indiane me spinaq dhe djathë paneer në salcë aromatike
Menu
WNBA

A’ja Wilson, Caitlin Clark dhe Angel Reese fitojnë çmimet e AP; mesataret e sezonit 2026 në WNBA

· 2 min lexim

A’ja Wilson u shpall Lojtarja e Vitit në WNBA nga Associated Press për të tretin sezon radhazi, ndërsa Angel Reese mori çmimin Lojtarja Mbrojtëse e Vitit. Guardja e Indiana Fever, Caitlin Clark, u vlerësua si Lojtarja që u Rikthye më së miri këtë sezon. Mesataret e tyre për sezonin 2026 ishin: A’ja Wilson — 26.2 pikë, 9.4 kërcime, 3.2 asistime, 1.4 ndërhyrje të ndryshuara (steals) dhe 1.9 bllokime; Caitlin Clark — 22.3 pikë, 4.0 kërcime, 8.3 asistime, 1.1 steals dhe 0.5 bllokime; Angel Reese — 16.4 pikë, 12.1 kërcime, 2.8 asistime, 1.8 steals dhe 0.7 bllokime.

Siç raporton Bleacher Report, Wilson mori 15 nga 17 votat e para dhe u bë lojtaria e parë që e fiton çmimin për katërtën herë, duke thyer baraspeshën me Breanna Stewart që nga fillimi i çmimit në 2016. 30-vjeçarja ka në koleksion katër MVP të ligës, tri tituj të WNBA-së, tri tituj si lider skorer, tri çmime për Lojtaren Mbrojtëse të Vitit, një çmim Rookie të Vitit, dy MVP të finales së WNBA-së, gjashtë herë lider në bllokime, gjashtë përzgjedhje në All-WNBA dhe pesë përzgjedhje në All-Defensive. “That’s got a nice ring to it,” tha Wilson, sipas Associated Press.

Clark u rikthye pas një sezoni të shkurtër me vetëm 13 ndeshje dhe arriti rekorde personale në pikë, përqindje gjuajtjesh (44.6%) dhe trepikëshash (36.1%), duke përfunduar e dyta në ligë për asistime për ndeshje. Aces dhe Fever do të përballen në rundin e parë të playoff-it, një ripërsëritje e gjysmëfinales së vitit të kaluar, kësaj radhe me Clark në fushë. Angel Reese pati sezonin e saj të parë me Atlanta Dream që i çoi në vendin e 4-t, u përzgjodh All-Star për herën e tretë dhe ndihmoi SHBA-në të fitonte medaljen e artë në Kupën Botërore të FIBA 2026 me paraqitje të forta mbrojtjeje.

Sipas Bleacher Report, të treja hyjnë në fazën e playoff-it të dielën: Clark dhe Wilson do të përballen në Las Vegas, ndërsa Reese dhe Dream do të presin Washington Mystics; një rrugë fituese do të jetë e nevojshme për t’i sjellë ato përballë njëra-tjetrës në Finalet e WNBA-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu