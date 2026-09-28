Bešiktaš-i i Alimpijevićit humbet 95:81 ndaj Efesit në Turqi — Šarić shkëlqen para ndeshjes me Zvezdën
Në xhiron e parë të kampionatit turk, Efesi mposhti 95:81 Bešiktaš-in e trajnerit serb Dušan Alimpijević; Dario Šarić ishte më i miri i takimit me 16 pikë.
Basketbollistët e Efesit e nisën mbarë sezonin e ri në kampionatin turk, duke e mposhtur 95:81 Bešiktaš-in, të cilin e drejton trajneri serb Dušan Alimpijević, në ndeshjen e xhiros së parë, siç njofton Nova.rs. Derbi i Stambollit i dha tonin edicionit të ri, me vendasit që treguan më shumë freski dhe thellësi në përbërje që nga minutat e para.
Rezultatet sipas çerekëve ishin 20:16, 26:21, 29:22, 20:22. Efesi e kontrolloi lojën pothuajse gjatë gjithë takimit, sidomos në pjesën e dytë, kur e thelloi diferencën deri në shifra dyshifrore dhe e meritoi fitoren pa dramë. Bešiktaš-i u përpoq të reagonte në çerekun e fundit, por kthimi erdhi shumë vonë për ta ndryshuar rrjedhën e ndeshjes.
Më i miri te fituesit ishte Dario Šarić me 16 pikë e katër kërcime, ndërsa Majk Xhejms shtoi 11 pikë e gjashtë asistime. Te Bešiktaš-i, Antoni Braun shënoi 13 pikë, ndërsa Ante Zhizhiç shtoi 12 pikë e pesë kërcime, por kontributi i tyre nuk mjaftoi përballë kolektivit më të fortë të Efesit.
Kjo ishte humbja e dytë radhazi për skuadrën e Alimpijevićit, që në vazhdim udhëton për t’u përballur me Makabin në Tel Aviv. Efesi, pasi pret Real Madridin, të enjten vjen si mysafir i Crvena zvezdës në xhiron e tretë të Euroligës — një përballje që pritet me interes të veçantë pas formës së treguar në kampionat.
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